Seçim anketi: AP'de en güçlü grup merkez sağ olacak

Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Avrupa Birliği (AB) çapında seçimlere yönelik olarak yapılan bir ankete göre merkez sağ partilerin en büyük grubu oluşturmaya devam edeceği, ancak AB karşıtı partilerin güçleneceği tahmin ediliyor.

AP'nin yaptırdığı araştırma, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması olan Brexit'in ertelenmesi nedeniyle güncellendi. Daha önce yapılan araştırma, İngiliz vatandaşlarını kapsamıyordu.

Bu seçimlerde, Avrupa Parlamentosu'nda sandalye sayısının 705'ten 751'e çıkması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in muhafazakar partisi Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) de içeren merkez sağ Hristiyan demokrat grup Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) oyların yüzde 24'ünü alması bekleniyor. Ancak bu oranın 2014 yılındaki son seçimlerden yüzde 5 daha düşük olduğu dikkat çekiyor.

İkinci büyük grubu oluşturan merkez sol Sosyal Demokratların (S&D) oyların yüzde 19,8'ini alacağı tahmin ediliyor. Bu da bir önceki seçimlere göre yüzde 5'lik bir düşüşe tekabül ediyor.

AB karşıtlarının desteği artıyor

AB'ye şüpheyle yaklaşan Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi'nin (EFDD) oyların yüzde 6'sını alması bekleniyor. Bu bir önceki seçimlerdeki sonuçlara göre yarım puanlık bir artış anlamına geliyor.

Özgürlükler ve Uluslar Avrupası'nın (ENF) oy oranının yüzde 8,3 olması bekleniyor. ENF bir önceki seçimlerde oyların yüzde 3,3'ünü almıştı.

Muhafazakar grup Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR)'in ise oy oranını yüzde 1,3'lerden yüzde 8,8'lere çıkaracağı tahmin ediliyor.

Liberal demokratların (ALDE) oylarını yüzde 1,1'lerden yüzde 10,1'e yükseltmesi bekleniyor.

Birleşik Sol/Nordik Yeşiller grubunun oy oranını yüzde 0,8'den yüzde 6,1'e, Yeşiller/EFA grubunun yüzde 0,7'den yüzde 7,6'ya çıkartacağı tahmin ediliyor. Diğer partilerin de yüzde 8,3 oranında oy alması bekleniyor.

Avrupa seçimlerin öncesindeki seçim anketi, Avrupa genelindeki ulusal anket kurumlarından toplanan verilerle Kantar Public adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapıldı.

DW/SSB,JD

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