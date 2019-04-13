 Seçim anketi: AP′de en güçlü grup merkez sağ olacak | AVRUPA | DW | 18.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Seçim anketi: AP'de en güçlü grup merkez sağ olacak

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken yapılan kamuoyu yoklamaları, merkez sağın en büyük grubu oluşturacağını gösteriyor. AB karşıtı grupların da oylarını artırması bekleniyor.

default

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Avrupa Birliği (AB) çapında seçimlere yönelik olarak yapılan bir ankete göre merkez sağ partilerin en büyük grubu oluşturmaya devam edeceği, ancak AB karşıtı partilerin güçleneceği tahmin ediliyor.

AP'nin yaptırdığı araştırma, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması olan Brexit'in ertelenmesi nedeniyle güncellendi. Daha önce yapılan araştırma, İngiliz vatandaşlarını kapsamıyordu.

Bu seçimlerde, Avrupa Parlamentosu'nda sandalye sayısının 705'ten 751'e çıkması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in muhafazakar partisi Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) de içeren merkez sağ Hristiyan demokrat grup Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) oyların yüzde 24'ünü alması bekleniyor. Ancak bu oranın 2014 yılındaki son seçimlerden yüzde 5 daha düşük olduğu dikkat çekiyor.

İkinci büyük grubu oluşturan merkez sol Sosyal Demokratların (S&D) oyların yüzde 19,8'ini alacağı tahmin ediliyor. Bu da bir önceki seçimlere göre yüzde 5'lik bir düşüşe tekabül ediyor.

AB karşıtlarının desteği artıyor

AB'ye şüpheyle yaklaşan Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi'nin (EFDD) oyların yüzde 6'sını alması bekleniyor. Bu bir önceki seçimlerdeki sonuçlara göre yarım puanlık bir artış anlamına geliyor.

Özgürlükler ve Uluslar Avrupası'nın (ENF) oy oranının yüzde 8,3 olması bekleniyor. ENF bir önceki seçimlerde oyların yüzde 3,3'ünü almıştı.

Muhafazakar grup Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR)'in ise oy oranını yüzde 1,3'lerden yüzde 8,8'lere çıkaracağı tahmin ediliyor.

Liberal demokratların (ALDE) oylarını yüzde 1,1'lerden yüzde 10,1'e yükseltmesi bekleniyor.

Birleşik Sol/Nordik Yeşiller grubunun oy oranını yüzde 0,8'den yüzde 6,1'e, Yeşiller/EFA grubunun yüzde 0,7'den yüzde 7,6'ya çıkartacağı tahmin ediliyor. Diğer partilerin de yüzde 8,3 oranında oy alması bekleniyor.

Avrupa seçimlerin öncesindeki seçim anketi, Avrupa genelindeki ulusal anket kurumlarından toplanan verilerle Kantar Public adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapıldı.

DW/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Anket: Sağcılar sandalye sayısını ikiye katlayacak

Son ankete göre, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Parlamento’daki sağ partilerden oluşan Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun üye sayısını yaklaşık ikiye katlayacağı tahmin ediliyor. (09.03.2019)  

AP seçimleri: Hristiyan Birlik partileri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Avrupa Parlamentosu seçim programını karara bağlamaya hazırlanıyor. Taslak programda, her iki partinin de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğu vurgulanıyor. (20.03.2019)  

Avrupa Parlamentosu’ndan kritik Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınmasını öneren kararı Strasbourg'daki genel kurul oturumunda kabul edildi. (13.03.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Putin als Urheber von Desinformationen nicht klar beweisbar

AB istihbaratı: Rusya AP seçimlerini etkilemek için sosyal medyayı kullanıyor 13.04.2019

AB ülkelerinin istihbarat servislerine göre Rusya, 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini etkilemek istiyor. Rusya'nın sosyal medyayı ve kontrolündeki televizyon kanallarını kullandığı belirtiliyor.

Parlamentswahl in Israel Wahlparty Netanjahu Jubel

İsrail seçimlerinin galibi Netanyahu 10.04.2019

İsrail’de Salı günü yapılan genel seçimlerde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun galibiyeti garantilediği bildirildi.

Italien Milan - Olli Kotro, Jörg Meuthen, Matteo Salvini und Anders Vistisen

"Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci iptal edilmeli" 08.04.2019

AP seçimleri öncesinde Avrupa’dan sağcı partilerin temsilcilerinin toplantısında Türkiye de gündeme geldi. İtalya İçişleri Bakanı Salvini, Türkiye’nin Türkiye’nin AB üyelik sürecinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İsa’nın çarmıha gerilmeden önce başına konduğuna inanılan dikenli taç

Notre Dame’daki eserlerin yüzde 90’i kurtarıldı

15 Nisan’da çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Notre Dame katedralindeki değerli eserlerin yüzde 90’ı kurtarıldı. Bunların arasında 13. yy’da İstanbul’u işgal eden Haçlıların kaçırdığı "dikenli taç" da var.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  