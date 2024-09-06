Seçilmeden ilk atamasını yaptı: Trump'tan Elon Musk'a görev

Donald Trump Kasım seçimlerini kazanırsa ilk iş bir verimlilik komisyonu kuracağını ve başına milyarder Elon Musk'ı atayacağını açıkladı.

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanırsa hükümet harcamalarını denetleyecek yeni bir kurumun başına milyarder iş insanı Elon Musk'ı getireceğini açıkladı. Trump, Musk'ın bu teklifi kabul ettiğini de söyledi.

New York Ekonomi Kulübü toplantısında konuşan Trump, "sahtekârlığı ve gereksiz ödemeleri önlemeye yönelik" komisyonun altı ay içinde bir eylem planı oluşturacağını, bu yolla "trilyonlarca dolar" tasarruf edilebileceğini söyledi.

Trump, "Tüm federal hükümetin finansal ve performans denetimini yapacak bir komisyon kuracağım" dedi. Dinleyiciler arasında Trump döneminin Hazine Bakanı Steve Mnuchin de vardı.

Reuters'a bilgi veren kaynaklara göre Trump haftalardır danışmanlarıyla yeni "verimlilik komisyonunu" tartışıyor.

X'te 167 milyon takipçisi bulunan Elon Musk sağ popülist paylaşımlar yapmakla eleştiriliyor. Fotoğraf: FREDERIC J. BROWN/AFP

"Bu şekilde devam edemeyiz" diyen Trump, verimlilik komisyonunun "radikal önerilerine" ihtiyaç olduğunu savundu. Bu işin başına getirmeyi teklif ettiği Elon Musk'ı "Akıllı adam, ne yaptığını iyi biliyor" diye öven Trump, "Elon çok meşgul değil, bunu yapacak zamanı var" şeklinde konuştu.

Elon Musk: Para ve unvan istemem

Musk da Trump'ın açıklamalarının yer aldığı videoyu kendi sosyal medya sitesi X'te "Buna kesinlikle ihtiyaç var" notuyla paylaştı. Musk ayrıca, "Amerika'ya hizmet etmek için sabırsızlanıyorum. Maaş veya unvana gerek yok" diye yazdı.

X, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi olan dünyanın en zengin kişisi Elon Musk söz konusu verimlilik komisyonu teklifini Ağustos ayında bizzat Trump'a kendisi yapmıştı.

Musk, "Vergi mükelleflerinin parasının iyi şekilde harcandığından emin olacak bir verimlilik komisyonu kurulsa harika olur" demiş, hemen ardından böyle bir komisyonda yer alabileceğini eklemişti. Bu sözlere Trump'ın yanıtı ise "Güçlü, cesur ve zeki birine ihtiyacım var. Bir Elon Musk'a ihtiyacım var" şeklinde olmuştu.

Trump 12 Ağustos'ta Elon Musk ile X üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi Fotoğraf: Margo Martin via REUTERS

Röportajda Trump, Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra gerçekleştirdiği işten çıkarmalardan da övgüyle bahsetmişti. Twitter'ın adını X olarak değiştiren Elon Musk personelin yüzde 80'ini işten çıkarmıştı.

Öte yandan Donald Trump konuşmasında ABD topraklarında üretim yapan şirketler için kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 15'e indirmeyi önerdi. Konut fiyatlarını düşürmek için federal toprakları inşaata açacağını da söyledi.

Trump'a eleştiriler

Bir ara Joe Biden hükümetinde görev alan ekonomist Bharat Ramamurti, "Trump sosyal güvenlik, sağlık sigortası ve gazilere yönelik yardımları kesmeyi önerebilir" dedi. Ramamurti, Trump'ın aynı zamanda zenginlere yönelik vergi kesintlilerini savunduğuna işaret etti.

Federal hükümet kurumlarında çalışan 750 bin kişiyi temsil eden sendikanın başkanı Everett Kelley de Trump ve Musk'ı tarafsız çalışanları işten çıkararak yerlerini "müttefikleriyle" doldurmayı istemekle suçladı.

Trump'ın başkanlığı sırasında ABD ulusal borcu 8,2 trilyon dolar artış gösterdi. Bu Başkan Joe Biden dönemindeki artışın iki katı.

Reuters,AFP / MUK,BK

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