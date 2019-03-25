SDG’den IŞİD militanları için uluslararası mahkeme çağrısı

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tutukladıkları binlerce IŞİD militanının yargılanması için uluslararası özel mahkeme kurulmasını talep ediyor. SDG tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Adaletin yerini bulması için uluslararası toplumu, İslam Devleti teröristlerini yargılamak üzere Suriye'nin kuzey ve doğusunda uluslararası mahkeme kurmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu yolla IŞİD militanlarına yönelik davaların uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerine uygun ve adil bir şekilde görülebileceği" belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Suriye'de Kürt güçlerinin 10 binin üzerinde IŞİD militanını tuttuğu " bilgisini vermişti. IŞİD militanlarının yabancı uyruklu binlerce aile bireyinin de yine SDG kontrolündeki bölgelerde tutuldukları bildiriliyor.

Aylardır süren yargılama tartışması

IŞİD militanlarının eşleri ve çocukları da SDG'nin kamplarında tutuluyor

Söz konusu militanlar arasında yüzlerce yabancı uyruklu savaşçı bulunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler tarafından esir alınan yabancı uyruklu IŞİD'lilerin akıbetine ilişkin aylardır süren tartışmalar ise henüz sonuca ulaştırılabilmiş değil.

SDG daha önce bu kadar fazla sayıda tutuklu için kapasitelerinin olmadığını belirterek, sayıları giderek artan militanların yarattığı tehlikeye karşı uluslararası kamuoyunu uyarmıştı.

Yabancı uyruklu IŞİD militanlarının Avrupa ülkeleri tarafından geri alınıp, geldikleri ülkelerde yargılanması talebi hem SDG hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti.

IŞİD militanlarının Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması da öneriler arasındaydı.

SDG, Cumartesi günü IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası Bağuz'da kontrolü sağladığını duyurmuştu. SDG basın sözcüsü "Suriye Demokratik Güçleri, sözde halifeliğin tamamen yok edildiğini ve IŞİD'in toprak hakimiyetinin yüzde 100 yenilgiye uğradığını bildirir" ifadesini kullanmıştı.

Ancak SDG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdülkerim Ömer, "Bağuz'daki zafer terörü yendiğimiz anlamına gelmiyor" uyarısında bulunmuştu.

DW,dpa /SÖ, GA

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