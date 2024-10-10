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Scholz'un Türkiye ziyareti

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Haberler

10 Ekim 2024

dpa: Ankara Berlin'den Eurofighter için destek bekliyor

9 Ekim 2024

Faeser: Sınır dışı için Türk hükümeti ile görüşmeler sürüyor

6 Ekim 2024

Spiegel: Almanya Türkiye'ye silah ihracatına onay verdi

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Güncel Konular

Zor ziyaret: Scholz Türkiye'de Erdoğan ile buluşuyor

Zor ziyaret: Scholz Türkiye'de Erdoğan ile buluşuyor

Gözler göç ve silah ihracatının ön plana çıkması beklenen Scholz-Erdoğan görüşmesine çevrildi.
Politika18 Ekim 2024
Avrupa Birliği ve Türkiye bayrakları.

Schengen düğümü: Vize serbestisinden vize çıkmazına

Schengen düğümü: Vize serbestisinden vize çıkmazına

Türkiye’ye örtülü Schengen yaptırımı mı uygulanıyor? Vize serbestisine ne oldu? Vizeye "maddi teminat" şartı mı geliyor?
Politika15 Ekim 2024
Almanya Başbakanı Scholz, geçen yılın Kasım ayında Berlin’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 19 Ekim’de İstanbul’da bir araya gelecek.

Scholz-Erdoğan hattında al-ver diplomasisi

Scholz-Erdoğan hattında al-ver diplomasisi

İstanbul’da yapılması beklenen Scholz-Erdoğan görüşmesi, Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeni rotasını ortaya koyacak.
Politika11 Ekim 2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısında

Türkiye ile Almanya arasında "sınır dışı" bilmecesi

Türkiye ile Almanya arasında "sınır dışı" bilmecesi

Almanya'nın Türkleri topluca geri göndereceğine yönelik haberlere Ankara'dan gelen yalanlama soru işaretleri yarattı.
Göç30 Eylül 2024
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