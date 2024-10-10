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Scholz'un Türkiye ziyareti
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Haberler
10.10.2024
10 Ekim 2024
dpa: Ankara Berlin'den Eurofighter için destek bekliyor
09.10.2024
9 Ekim 2024
Faeser: Sınır dışı için Türk hükümeti ile görüşmeler sürüyor
06.10.2024
6 Ekim 2024
Spiegel: Almanya Türkiye'ye silah ihracatına onay verdi
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Güncel Konular
Zor ziyaret: Scholz Türkiye'de Erdoğan ile buluşuyor
Zor ziyaret: Scholz Türkiye'de Erdoğan ile buluşuyor
Gözler göç ve silah ihracatının ön plana çıkması beklenen Scholz-Erdoğan görüşmesine çevrildi.
Politika
18.10.2024
18 Ekim 2024
Schengen düğümü: Vize serbestisinden vize çıkmazına
Schengen düğümü: Vize serbestisinden vize çıkmazına
Türkiye’ye örtülü Schengen yaptırımı mı uygulanıyor? Vize serbestisine ne oldu? Vizeye "maddi teminat" şartı mı geliyor?
Politika
15.10.2024
15 Ekim 2024
Scholz-Erdoğan hattında al-ver diplomasisi
Scholz-Erdoğan hattında al-ver diplomasisi
İstanbul’da yapılması beklenen Scholz-Erdoğan görüşmesi, Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeni rotasını ortaya koyacak.
Politika
11.10.2024
11 Ekim 2024
Türkiye ile Almanya arasında "sınır dışı" bilmecesi
Türkiye ile Almanya arasında "sınır dışı" bilmecesi
Almanya'nın Türkleri topluca geri göndereceğine yönelik haberlere Ankara'dan gelen yalanlama soru işaretleri yarattı.
Göç
30.09.2024
30 Eylül 2024
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