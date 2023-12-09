Scholz sığınma hakkının iptali taleplerini reddetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin'de devam eden kongresinde yaptığı konuşmada göç ve iltica gibi ülkede son dönemde tartışma yaratan konulara dair açıklamalarda bulundu.

SPD'li Scholz konuşmasında, Almanya'ya nitelikli iş gücü göçünü savundu. Almanya'nın bir "göç ülkesi" olarak "büyüme ve toplumun refahı" için gereken nitelikli iş gücünü kabul etme perspektifini sürdürmeye ihtiyacı olduğunu belirten Scholz, kalifiye iş gücü göçünün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın iş gücünün yanı sıra bu insanların aile bireylerinin göçüne de açık olması gerektiğini belirten Scholz, bu göçmenlere Alman vatandaşı olma imkânının da verilmesi gerektiğini kaydederek, "Bütün ailenin en güzel elbiseleriyle katıldığı ve en sonunda ulusal marşın çalındığı vatandaşlığa geçiş törenleri düzenlenebilir. İşte ben entegrasyonla bunu hayal ediyorum" şeklinde konuştu.

Sığınma hakkının iptaline ret

Scholz konuşmasında, bireysel sığınma hakkının iptal edilmesi yönündeki talepleri net bir dille reddetti. "Almanya bir zamanlar insanların kaçmak zorunda kaldığı bir ülkeydi, bu nedenle de iltica temel bir hak ve bu nedenle bu hakkı iptal etmeyeceğiz" diyen Scholz, "Bireysel iltica hakkının iptalini isteyen herkese karşı çıkacağız" şeklinde konuştu.

Almanya'nın ülkesinden kaçmak zorunda kalan insanları kabul etme yeteneğini koruyacağını ifade eden Scholz, bu çerçevede Ukrayna'dan gelenlere işaret ederek, Almanya'nın 1 milyonun üzerinde Ukraynalıyı kabul etmesinden gurur duyduğunu belirtti ve bunun "Hiçbir Avrupa ülkesinin kabul etmediği kadar çok" olduğunu vurguladı.

Scholz'un konuşması, (soldan sağa) SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert ile SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil tarafından da dikkatle dinlendi Fotoğraf: Liesa Johannssen/REUTERS

İsrail'e desteği yineledi

Olaf Scholz, Ortadoğu'daki savaşa da işaret ederek her türlü ırkçılığı ve aşırılığı da kınadı. Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ile İsrail arasındaki savaşın Almanya'daki Yahudilere ilişkin somut sonuçları olduğunu belirten Scholz, "Almanya'nın sokaklarında antisemit sloganların atılması, İsrail bayrağının yakılması ve sokaklarda bazılarının Yahudilerin öldürülmesinin normal olduğunu iddia etmesi kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı. Bunların hepsinin cezaya tabi olduğunu hatırlatan Scholz, Almanya'da "antisemit nefreti kabul etmedikleri gibi Müslümanlara yönelik nefreti de kabul etmediklerini" vurguladı.

Hamas'a karşı savaşında İsrail'e Almanya'nın desteğini de tekrarlayan Scholz, "Almanya İsrail'in yanında. İsrail'e ve kendini savunma hakkına desteği sürdüreceğiz" dedi. "Yahudilerin güven içinde yaşadığı bir Yahudi devleti istiyoruz" ifadesini kullanan Scholz, aynı zamanda bölgede kalıcı bir barış perspektifinin önemine işaret etti. Scholz, "İsrail devleti ile bir Filistin devletinin barış içinde yan yana var olacağı iki devletli çözüm için yıllardır mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 600 delegeye hitaben konuşan Scholz, kamuoyu yoklamalarına göre büyük ölçüde oy kaybeden partisi SPD'ye birlik olma çağrısı yaptı. "Birliktelik içinde olmalı ve kesin bir çizgi izlemeliyiz" diyen Scholz, sosyal alanda kesintilere de karşı olduğunu vurguladı.

KNA,dpa,AFP / JD,ET

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