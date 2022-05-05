  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Scholz ve Vucic Berlin'de görüştü.Fotoğraf: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance
PolitikaAvrupa

Scholz: Batı Balkan ülkeleri AB'ye alınmalı

47 dakika önce

Sırbistan ve Kosova liderleriyle Berlin'de görüşen Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa'nın parçası olduğunu ve AB'ye alınmaları gerektiğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/scholz-bat%C4%B1-balkan-%C3%BClkeleri-abye-al%C4%B1nmal%C4%B1/a-61690580

Sırbistan ve Kosova liderleriyle Berlin'de görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkeleri için Avrupa Birliği'ne üyelik çağrısında bulundu. Scholz, bu ülkelerin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu altı Batı Balkan ülkesinin gelecekte Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğini söyledi.

Scholz, Sırbistan ve Kosova'nın AB üyeliğinin "gerçekçi bir perspektif" olduğunu kaydederek, Kosova'nın tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle gerilen iki ülke ilişkilerinin "Bu nedenle bazı kararlar almaya ve uzlaşma sağlamaya değeceği" mesajını verdi.

Kosova meselesi, Sırbistan'ın AB’ye üyeliğinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ağırlıklı olarak Arnavutların yaşadığı Kosova, 1999'da Sırbistan'dan ayrılarak 2008'de bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak Sırbistan, Almanya'nın da aralarında olduğu birçok AB ülkesinin aksine Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Vucic'ten uzlaşı mesajı

Berlin'de Almanya Başbakanı Scholz ile görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ilgili olumlu mesajlar vererek, uzlaşma için her şeyi yapacağını söyledi. İki ülke arasında uzlaşmaya yönelik çabaların büyük önem taşıdığını belirten Scholz, çözüm bekleyen tüm meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı, Sırbistan'ın Kosova meselesinin yanı sıra; hukuk devleti, basın özgürlüğü ve organize suçlarla mücadele konularındaki reformlara devam etmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Scholz, AB aday ülkelerinin Ukrayna savaşı konusunda bir arada durmaları ve benzer bir duruşu benimsemelerinin önemini de ifade etti. Sırbistan, diğer Batı Balkan ülkelerinin aksine Rusya'ya karşı uygulanan AB yaptırımlarına katılmadı.

İki ülkenin ticari ilişkileri de görüşmede öne çıkan konular arasında yer aldı. Vucic, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin giderek arttığına dikkat çekerek, şu anda ülkesinin en büyük ticari partnerinin Almanya olduğunu kaydetti. Scholz ise, Sırbistan'da 400 Alman firmasının 75 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Berlin'de Batı Balkan zirvesi düzenlenecek

Scholz'un Berlin'de ağırladığı bir diğer lider de Kosova Başbakanı Albin Kurti oldu. Kurti, AB Komisyonu'nun dört yıl önce Arnavutluk'un gerekli koşulları sağladığı yönündeki tespitini hatırlatarak Kosova'ya vize serbestisi getirilmesi gerektiğini savundu. Kurti'ye destek veren Scholz, ülkede yolsuzlukla mücadele gibi konularda önemli reform girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çekti.

Deutschland Olaf Scholz und Albin Kurti in Berlin
Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Fotoğraf: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Scholz, Kosova ve Sırbistan'ın yanı sıra diğer Batı Balkan ülkelerinin de AB'nin bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, bu ülkelerin Birliğe tam üyeliği için elinden geleni yapacağını duyurdu. Bu yılın ikinci yarısında bir Balkan gezisi gerçekleştireceğini belirten Almanya Başbakanı, Kosova'nın yanı sıra; Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik Berlin'de gerçekleştirilecek zirveye davet edeceğini ifade etti.

DW,Reuters/SÖ,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Spannungen zwischen Kosovo und Serbien

Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde?

Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde?

Balkanlarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim ve Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’un AB’ye tam üyelik müzakerelerinin Bulgaristan tarafından bloke edilmesi, bölgede yeni bir krize kapı araladı.
Politika
29 Eylül 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Enflasyon yüzde 70'e dayandı

Ekonomi
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada

Türkiye basın özgürlüğünde 149. sırada

Basın özgürlüğü
3 Mayıs 2022
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Aslı Erdoğan, Can Dündar, Zehra Doğan, Peter Steudtner ve Deniz Yücel; Gezi kararlarını Berlin'de protesto edenler arasındaydı

Gezi kararları Berlin'de protesto edildi

Gezi kararları Berlin'de protesto edildi

Politika
14 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Almanya'nın Leuna kenti yakınlarındaki petrol rafinerisinde, büyük çoğunluğu Rusya'dan ithal edilen, günde 30 bin tondan fazla ham petrol işleniyor

AB’nin petrol ambargosu etkili olacak mı?

AB’nin petrol ambargosu etkili olacak mı?

Politika
14 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön