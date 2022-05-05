Scholz: Batı Balkan ülkeleri AB'ye alınmalı

Sırbistan ve Kosova liderleriyle Berlin'de görüşen Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa'nın parçası olduğunu ve AB'ye alınmaları gerektiğini söyledi.

Sırbistan ve Kosova liderleriyle Berlin'de görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı Balkan ülkeleri için Avrupa Birliği'ne üyelik çağrısında bulundu. Scholz, bu ülkelerin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu altı Batı Balkan ülkesinin gelecekte Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğini söyledi.

Scholz, Sırbistan ve Kosova'nın AB üyeliğinin "gerçekçi bir perspektif" olduğunu kaydederek, Kosova'nın tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle gerilen iki ülke ilişkilerinin "Bu nedenle bazı kararlar almaya ve uzlaşma sağlamaya değeceği" mesajını verdi.

Kosova meselesi, Sırbistan'ın AB’ye üyeliğinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ağırlıklı olarak Arnavutların yaşadığı Kosova, 1999'da Sırbistan'dan ayrılarak 2008'de bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak Sırbistan, Almanya'nın da aralarında olduğu birçok AB ülkesinin aksine Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Vucic'ten uzlaşı mesajı

Berlin'de Almanya Başbakanı Scholz ile görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ilgili olumlu mesajlar vererek, uzlaşma için her şeyi yapacağını söyledi. İki ülke arasında uzlaşmaya yönelik çabaların büyük önem taşıdığını belirten Scholz, çözüm bekleyen tüm meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı, Sırbistan'ın Kosova meselesinin yanı sıra; hukuk devleti, basın özgürlüğü ve organize suçlarla mücadele konularındaki reformlara devam etmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Scholz, AB aday ülkelerinin Ukrayna savaşı konusunda bir arada durmaları ve benzer bir duruşu benimsemelerinin önemini de ifade etti. Sırbistan, diğer Batı Balkan ülkelerinin aksine Rusya'ya karşı uygulanan AB yaptırımlarına katılmadı.

İki ülkenin ticari ilişkileri de görüşmede öne çıkan konular arasında yer aldı. Vucic, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin giderek arttığına dikkat çekerek, şu anda ülkesinin en büyük ticari partnerinin Almanya olduğunu kaydetti. Scholz ise, Sırbistan'da 400 Alman firmasının 75 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Berlin'de Batı Balkan zirvesi düzenlenecek

Scholz'un Berlin'de ağırladığı bir diğer lider de Kosova Başbakanı Albin Kurti oldu. Kurti, AB Komisyonu'nun dört yıl önce Arnavutluk'un gerekli koşulları sağladığı yönündeki tespitini hatırlatarak Kosova'ya vize serbestisi getirilmesi gerektiğini savundu. Kurti'ye destek veren Scholz, ülkede yolsuzlukla mücadele gibi konularda önemli reform girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çekti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Fotoğraf: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Scholz, Kosova ve Sırbistan'ın yanı sıra diğer Batı Balkan ülkelerinin de AB'nin bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, bu ülkelerin Birliğe tam üyeliği için elinden geleni yapacağını duyurdu. Bu yılın ikinci yarısında bir Balkan gezisi gerçekleştireceğini belirten Almanya Başbakanı, Kosova'nın yanı sıra; Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik Berlin'de gerçekleştirilecek zirveye davet edeceğini ifade etti.

DW,Reuters/SÖ,TY