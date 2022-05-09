Schleswig-Holstein'da CDU'dan tarihi seçim zaferi

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde dün yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarihi bir başarı elde etti. CDU, kesin olmayan resmi sonuçlara göre oylarını 11 puan artışla yüzde 43,4'e yükseltti. CDU böylece Almanya'nın kuzey eyaletinde 1987'den bu yana aldığı en yüksek oy oranına ulaşmış oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise dünkü seçimlerde tarihi bir hezimet yaşadı. Bir önceki seçime göre 11 puan kaybeden SPD oyların yüzde 18,3'ünü alarak üçüncü parti oldu. Bu da SPD'nin 1947'den bu yana kaydettiği en kötü sonuç.

Schleswig-Holstein'da CDU'nun seçim zaferini kutlayan partililer Fotoğraf: Christian Charisius/dpa/picture alliance

AfD barajı geçemedi

Yeşiller 5,4 puanlık artışla oyların yüzde 18,3'ünü almayı başararak seçimden ikinci parti olarak çıktı. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti 5,1 puanlık kayıpla yüzde 6,4'e geriledi. Güney Schleswig Seçmenler Birliği (SSW) yüzde 5,7 oy oranına ulaşırken sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 4,4 ile seçim barajını aşamadı ve eyalet meclisine giremedi. Seçime katılım oranı yüzde 60,4 olarak ölçüldü.

Schleswig-Holstein eyaletinde beş yıldır Daniel Günther başbakanlığında CDU, Yeşiller ve FDP koalisyonu iktidardaydı. Günther, seçim öncesinde yaptığı açıklamada aynı partilerle koalisyonu sürdürmek istediğini açıklamıştı. Ancak partisinin aldığı yüksek oy oranı sayesinde Günther, iki partiden sadece birini yanına alarak koalisyon hükümetini kurabilecek.

Gözler Kuzey Ren-Vestfalya'da

Almanya'da gelecek pazar günü de ülkenin nüfusu en yüksek olan eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'da seçimler yapılacak. SPD'nin Schleswig-Holstein'da olduğu gibi burada da bir başarısızlıkla karşılaşma ihtimaline ilişkin SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken kendinden emin bir açıklama yaptı. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Esken "Kuzey Ren-Vestfalya'da sıralamaya değil zafere oynuyoruz. Yeni eyalet başbakanının isminin Thomas Kutschaty olacağından ümitliyim" dedi. Anketlere göre Kuzey Ren-Vestfalya'da CDU'nun eyalet başbakanı adayı Hendrik Wüst ile SPD'nin adayı ve eski adalet bakanı Kutschaty arasında başabaş bir mücadele sürüyor.

Reuters, dpa / EC, BÖ