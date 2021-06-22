SBK'nın iade dosyası Avusturya makamlarına iletildi

Viyana'daki Türkiye Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için ikinci resmi adımı attıklarını DW Türkçe'ye açıkladı. Ceyhun, Adalet Bakanlığından gelen dosyanın Avusturya makamlarına iletildiğini söyledi.

Ankara, Türkiye'de "kara para aklamak" suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için ikinci resmi adımı da attı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alınan Korkmaz'ın iadesi için 19 Haziran gecesi Avusturya makamlarına ilgili notayı ve gerekli evrakları sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin Viyana'daki büyükelçisi Ozan Ceyhun

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ceyhun, Korkmaz'ın tutuklandığı Cumartesi günü önce iade sürecini başlatan taleplerini ilettiklerini, şimdi de iade süreciyle ilgili gereken dosyayı sunduklarını belirterek "Bunun için her zaman 40 günlük bir süre vardır, o nedenle de 40 günle tutuklanır iade edilecek şahıs. Bizim hiç o kadar beklemeye de ihtiyacımız olmadı. Adalet Bakanlığı dün bakanlığımız (Dışişleri) üzerinden bize dosyayı iletti, biz de Avusturya makamlarına dosyayı ilettik. İade için Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılması gereken resmi tüm işlemler yapılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye gelmek istiyor"

Ceyhun, Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındıktan sonra Viyana Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını, mahkemenin görevsizlik kararı verdiğini de hatırlatarak Korkmaz'ın avukatı aracılığıyla "Türkiye'de yargılanmak istediğine" dair kendilerine ilettiği düşüncelerini, mahkemede de söylediğini kaydetti.

Ceyhun, "Avukatın bize söylediğine göre mahkemede de Pazartesi günü dile getirmiş. 'Ben Türkiye'ye iade edilmek istiyorum' demiş. Söz konusu şahsın Türkiye'ye iade edilmek istediğini hakim nezdinde söylemiş olması da önemli" diye konuştu.

Ceyhun, Korkmaz'ın 5 Temmuz'daki duruşması için de "Avusturya hakimlerinin nasıl davranacağı konusunda yorum yapamam ama sürecin nasıl devam edeceğine o duruşmada karar verilecek. O duruşmada alınacak kararlar belirleyici olacak" bilgisini verdi.

225 yıl hapis isteniyor

ABD Adalet Bakanlığı da Korkmaz'ın kendilerine iade edilmesini istiyor. Bakanlık, hafta başında Korkmaz hakkında "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamalarıyla dava açıldığını duyurmuştu. ABD makamları, Korkmaz hakkındakiiddianamenin gizliliğini de kaldırmıştı.

İddianamede Korkmaz'ın, Lüksemburg ve Türkiye'deki banka hesaplarına gönderme yapılıyor ve bu hesaplar aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladığından söz ediliyor. Korkmaz'ın, ABD'nin Utah eyaletinin bölge mahkemesinde Kingston Kardeşler ve Levon Termendzhyan'ın vergi teşviklerinden yararlanarak Amerikan hazinesini dolandırmakla suçlandığı yolsuzlukla da bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Korkmaz'ın, kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar, dolandırıcılık suçlamasından 20'şer yıla kadar ve yargıyı engelleme suçundan 5 yıl hapis cezasıyla karşılaşabileceği hesaplanıyor. Korkmaz hakkında toplamda istenen hapis cezası ise için 225 yıl.

Hilal Köylü / Ankara

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