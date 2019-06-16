 Sayıştay’dan rapor açıklaması: Usulsüzlük ve kamu zararı yok | TÜRKİYE | DW | 18.06.2019

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TÜRKİYE

Sayıştay’dan rapor açıklaması: Usulsüzlük ve kamu zararı yok

İmamoğlu’nun İBB’de yapılan usulsüzlüklerle ilgili paylaştığı raporlara ilişkin Sayıştay’dan açıklama geldi. Açıklamada iddialara konu olan hususların "kamu zararı" ve "usulsüzlük" doğuran işlemler olmadığı vurgulandı.

İmamoğlu'nun Yıldırım ile karşı karşıya geldiği canlı yayında atıfta bulunduğu raporların sahte olduğu öne sürülmüştü.

İmamoğlu'nun Yıldırım ile karşı karşıya geldiği canlı yayında atıfta bulunduğu raporların sahte olduğu öne sürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği canlı yayında polemik konusu olan rapor ile ilgili Sayıştay'dan açıklama geldi.

Sayıştay Başkanlığı‘nın resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun 16/6/2019 tarihinde gerçekleştirilen televizyon programında ve sosyal medya (twitter) hesabında Sayıştay Raporlarını dayanak göstermek suretiyle gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunarak kamunun zarara uğratıldığı değerlendirmesinde bulunmuştur" denildi.

İddialara 11 maddelik bir yanıt niteliğindeki açıklamada, söz konusu raporlarda "iddia edildiği gibi İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmadığı" belirtilerek, "Gerek yapılan konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi ‘usulsüzlük‘ veya 'kamu zararı' sonucunu doğuran işlemler değildir" ifadeleri kullanıldı.

İBB iştiraklerine ilişkin iddialara konu olan raporlarda yer alan hususların hiçbirinin, "kamu zararı" ve "usulsüzlük" unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmediği bilgisine yer verildi.

İmamoğlu Twitter hesabından paylaşmıştı

İmamoğlu'nun 16 Haziran'da AKP'nin İBB başkan adayı Yıldırım ile karşı karşıya geldiği canlı yayında atıfta bulunduğu Sayıştay raporlarının sahte olduğu öne sürülmüştü.

İmamoğlu bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden raporları paylaşayarak, "İBB'de yağılan usulzülüklerle ilgili detayların yer aldığı 2017 yılına ait son Sayıştay raporlarını bir türlü bulamayanlar ve okuma fırsatı olmayanlar için paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

DW/SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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