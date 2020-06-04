Savunma hakkı, savunma hattı…

Adil yargılanma haktır. Adalet istemek haktır. Türkiye'de bu haklara ulaşmak hep zordu, son 10 küsür yılda ise bazıları için imkansızlaştı. Siyasi saikle açılan davalarda artık uydurma delil yaratma ihtiyacı bile duymayan savcılar, daha ilk duruşmada mahkumiyet kararı verdiklerini saklamayan, ihsas-ı reyden çekinmeyen heyetler, savunmayı etkisiz eleman haline getirmeye çalıştı, ama yıldıramadı. İktidar baktı ki olmuyor, meslek kuruluşlarını kapattı, avukatları tutuklattı, mahkum ettirdi. Baskının sınırları adım adım ilerledi ve baroların kapısına dayandı. İktidar şimdi de biat etmeyen baro yönetimlerini etkisizleştirmek derdinde.

Baro başkanları bu yüzden kolkola girip bugüne kadar sık sık delinen savunma hattını yeniden kurma çabasına girdi. Bunu yaparken engellendiler, darp edildiler. Ama bu da bir ilk değildi. Adliyede darp edilip beli kırılan avukat da gördük.

Barolar bağımsızlıkları için savunma hattını korumaya çalışırlarken, iki mahkum avukat da adalete ulaşmak için en son çare olarak gördükleri riskli bir yolda ilerliyor. DHKP-C üyesi oldukları suçlamasıyla 13 yıl 6 ay ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal aylardır ölüm orucundalar. Daha önce herkesin gözü önünde ölüm orucunda hayatını kaybeden Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ile İbrahim Gökçek'in ve Mustafa Koçak'ın avukatı ikisi de. Şimdi kendileri adalet talebiyle ucu kapkaranlık bir tünelde ilerliyorlar. "Biz örgüt üyesi değiliz" diyorlar, ama nafile.

Banu Güven

Birbiriyle çelişen beyanlarla suçlandılar

2017'de KHK ile işinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı savunurken tutuklanıp serbest bırakılmışlardı. Sonra aynı şey yine yaşandı. 12 Eylül 2018'de tutuklandılar ve 20 Mart 2019'da avukatlarının ve kendilerinin olmadığı celselerde alınana ara kararlarla, Halkın Hukuk Bürosu'ndan 16 avukatla beraber toplam 159 yıl hapse mahkum oldular. Aleyhlerindeki deliller cezaevinden defalarca ifadeye getirilip götürülen bir itirafçının ifadelerine dayandırıldı. Hâkimin zaman zaman yönlendirdiği bu kişinin birbiriyle çelişen beyanlarıyla suçlandılar. 301 madencinin ölüme gönderildiği Soma'da ailelerin avukatı olan, kapatılan ÇHD'nin başkanı Selçuk Kozağaçlı, duruşmalar sırasında İzmir'de konaklaması nedeniyle bile suçlandı. Onun ikinci kez tutuklanmasına da usule aykırı şekilde, avukatı olmadan karar verilmişti.

Avukatlara "Siz neden bu kişileri savunuyorsunuz? Neden bazı panellerde bulunuyorsunuz" diye hesap sorulan bu davadan çıkan karar, şimdi Yargıtay'da. Düşünün, bundan tam 1 ay önce avukat Ebru Timtik 45 kiloya düşmüştü. Ağzında yaralar çıkmış, ellerinde kararmalar başlamıştı. Ondan birkaç gün sonra ölüm orucuna başlayan avukat Aytaç Ünsal da 64 kiloydu. İki avukatta da daha o zaman eklem ve kas ağrıları vardı. Hal böyleyken, haziran başında Yargıtay bu dosyayı ön incelemeye aldı.

Günler değil saatler hayati önemde

Soma maden faciasından, KHK'lıların işe iade mücadelesine uzanan davalarda adalet sağlamak için çalışan avukatlar, şimdi kendileri ve meslektaşları için adalet arayışındalar. Ya sesleri duyulmazsa? Ebru Timtik'i defalarca yayınımda ağırladım. Bu yazıyı yazarken de, karşıma 11 Mart 2015'te yaptığımız bir yayın çıktı. Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı konuşmuşuz. Şimdi sağlık durumuyla ilgili haberleri duymaktan korkuyorum. Bu noktaya gelindiğine inanmak istemiyorum. Avukatlar adaletsizliğe ve ölüme terkedilmemeliler. Bu, savunma hakkını öldürmekle eş anlamlı olur. Avukatların "adalet" diye yaşamını ortaya koyduğu bir ülkede adil yargıdan söz edilebilir mi?

Yargıtay'ın bu dosyayla ilgili vakit kaybetmeden hukukun üstünlüğüne uygun bir karar vermesi elzem. Artık günler değil, saatler hayati önemde. Hem avukatlar, hem de savunma hakkı için...

Banu Güven

©Deutsche Welle Türkçe