Savunma Bakanı, Trump’ın askeri güç fikrine karşı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülke çapında devam eden ırkçılık karşıtı protestolara yönelik askeri güç kullanılmasını desteklemediğini söyledi. Pentagon’da açıklama yapan Esper, “Muvazzaf askerlerin düzeni sağlamak için sokağa çıkmasının son çare olması” gerektiğini belirterek, “Yalnızca en acil anlarda olmalıdır, şu an öyle bir durum yok” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsyan Yasası’na dayanarak olayları bastırması için orduyu sokağa çıkarabileceğini söylemişti.

İsyan Yasası’nı devreye sokulmasına karşı olduğunu belirten Esper, Ulusal Muhafızlardan destek alınmaya devam edilmesinin daha doğru olduğunu söyledi. Tam zamanlı muvazzaf asker statüsünde olmayan Ulusal Muhafızlar üyeleri, önemli toplumsal olaylarda veya doğal afetlerde federal veya eyalet yönetimlerinin talebiyle göreve çağrılabiliyor.

ABD’de ırkçılığın bir “gerçek” olduğunu belirten Esper, herkesin buna karşı ses çıkarmasının önemli olduğunu belirtti.

Esper, George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinin “korkunç bir suç” olduğunu ifade etti .

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

Kamuoyundaki tepkilere yanıt

Bu arada Trump'ın George Floyd gösterilerine karşı elinde tuttuğu İncil'le yürüyüşe geçmesi ve St. John Episkopal Kilisesi önünde poz vermesine yönelik eleştiriler sürüyor. Yürüyüşte Trump'ın yanında yer alan Esper, artan tepkiler üzerine nereye gittiğinden haberdar olmadığını savundu.

Daha once NBS News'a yaptığı açıklamda, "Nereye gittiğimi bilmiyordum. Oluşan hasarı inceleyeceğimizi ve askerlerle (Ulusal Muhafızlar) konuşacağımızı zannediyordum" diyen Esper, Pentagon’daki açıklamasında da benzer görüş dile getirdi.

Alçak uçuşla ilgili soruşturma

Esper, ayrıca kamuoyunda tepkiyle karşılanan bir kaç konuya daha değindi. Pazartesi günü bir askeri helikopterin Washington’daki göstericilerin üzerinde alçak uçuş yapmasıyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini söyledi. Esper, helikopterin tehlikeli bir manevra yaptığını Kabul eden Esper, bununla ilgili çelişkili iddialar olduğunu, gerçeğin soruşturma sonucunda açığa çıkacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in güvenlik önlemlerini denetlemesi sırasında kamuflaj giymesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Esper, Milley’in komuta merkezine gittiği için böyle giyindiğini savundu.

AP: Trump ordu tehdidinden geri adım attı

Esper’ın ordunun görevlendirmesine karşı çıktığı açıklamasından saatler önce Başkan Trump'ın da bu fikrinden geri adım attığı ileri sürülmüştü.

AP haber ajansının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump'ın fikir değiştirmesinde Salı akşamki protestoların önceki günlere kıyasla daha sakin geçmesi etkili oldu.

Beyaz Saray yetkilileri, siyah vatandaş George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve bazı şehirlerde şiddete dönüşen gösterilere karşı, eyalet yönetimlerinin düzeni kendileri sağlayabilmeleri gerektiği görüşünü savundu.

Özellikle Pazartesi akşamı başkent Washington'da Beyaz Saray çevresindeki gösterilere polisin sert müdahalesi, gerilimin tırmanmasına neden olmuştu.

Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın niyetinin Washington'daki protestolara sert karşılık vererek ülkenin geri kalanında düzenin sağlanmasına örnek teşkil etmek olduğunu belirtti.

Her ihtimale karşı Beyaz Saray'ı koruma planları hazır

Diğer yandan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) her ihtimale karşı aktif görevde bulunan askeri personeli sokaklara konuşlandırmak için planının hazır olduğu belirtildi.

AP'nin incelediği Pentagon belgelerinde, başkentte durumun kötüleşmesi ve Ulusal Muhafızların gösterilerle başa çıkamaması halinde, askeri birliklerin Beyaz Saray'ı ve diğer federal binaları koruyacaklarına dair planların yer aldığı belirtildi.

Ancak Beyaz Saray yönetiminde bu olağanüstü federal gücü kullanma eğiliminin giderek azaldığı savunuldu.

Papa Françesko

Papa'dan Floyd'un ölümüyle ilgili açıklama

Papa Françesko, ABD'deki protestolar ve George Floyd'un ölümüyle ilgili konuştu. "Irkçılığa ve ayrımcılığa göz yumulmaması gerektiğini" belirten Papa, protestolar sonucu yaşanan olaylarla ilgili olaraksa "şiddetin hiçbir faydası yok" dedi. Papa ABD'ye uzlaşma ve barış çağrısında bulundu.

Almanya: Irkçılığa karşı mücadele devam etmeli

Almanya hükümetinden de George Floyd'un ölümüyle ilgili açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Steffen Siebert, "George Floyd'un ölümü Almanya halkını ve tüm dünyayı sarstı, federal hükümeti de öyle. Eminim Almanya'da da ırkçılık vardır ve biz dahil her toplum bununla mücadele etmeye devam etmeli" diye konuştu.

İngiltere'de Hyde Park'ta eylem

İngiltere'de ise on binlerce kişi başkent Londra'daki Hyde Park'ta toplandı. Eylemci kalabalık Flloyd'un ölümünü protesto etti ve ırkçılık karşıtı sloganlar attı. Eylem de Trump'a ve yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da tepki gösterildi. Eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sendika da destek verdi.

AP, Reuters, dpa/GY,EC

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