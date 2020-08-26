 Savunma Bakanı Akar Berlin yolcusu | ALMANYA | DW | 29.01.2021

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ALMANYA

Savunma Bakanı Akar Berlin yolcusu

Almanya'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması için arabuluculuk faaliyetleri sürüyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Salı günü Berlin'de Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşeceği bildirildi.

Akar ve Kramp-Karrenbauer

Akar ve Kramp-Karrenbauer

Türkiye ve Almanya savunma bakanlarının Salı günü Berlin'de bir araya geleceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüşmek üzere Berlin'e bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini kaydetti.

Kramp-Karrenbauer geçen hafta da Kıbrıs ve Yunanistan savunma bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Akar ile görüşmenin, Almanya'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde olduğu belirtildi.

"Tüm taraflar diyalog fırsatını kullanmalı"

Almanya Savunma Bakanı, Türkiye ile Yunanistan arasında 25 Ocak'ta başlatılan istikşafi görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek "Tüm tarafların Doğu Akdeniz'deki tartışmalı konuların çözümü için diyalog fırsatını kullanmasını umuyorum" demişti.

Türkiye'nin NATO içinde "önemli ve saygın bir müttefik" olduğunu ifade eden Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın taraflarla yapılan görüşmelerde ortak konularda fikir alışverişine verdiği önemi vurgulamıştı.

Türkiye'nin son dönemde "AB ile yeni bir sayfa açma" politikası çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Brüksel'de temaslarda bulunmuştu.

AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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