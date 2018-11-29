 Savcılık Hakan Atilla ile ilgili temyiz başvurusunu geri çekti | DÜNYA | DW | 07.12.2018

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DÜNYA

Savcılık Hakan Atilla ile ilgili temyiz başvurusunu geri çekti

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çektiği bildirildi.

New York Prozess Banker Hakan Atilla (picture-alliance/AP/Elizabeth Williams)

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı Mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırmış, Ankara karara tepki göstermişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre mahkemenin Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçti.

Dün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması beklenen savcılığın, bu kararından vazgeçerek Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çektiği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay ABD ziyaretinde ABDli mevkidaşı Mike Pompeo ile Hakan Atilla'nın cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmesi konusunu görüştüklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump ile Halkbank konusunu görüştükleri söylemişti.

Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, Ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu belirterek  beraat talebiyle temyiz gerekçesini bir üst mahkemeye taşımıştı. Hakan Atilla'nın hapiste gecirdiği süre göz önünde bulundurularak 25 Temmuz'da tahliye edilmesi bekleniyor.

Dava süreci

İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı işadamı Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek Aralık 2017'de savcılık makamı lehine tanık olarak ifade vermeye başladığı davada, Atilla sanık sandalyesinde oturan tek isim olarak kalmıştı.

Davanın kilit ismi Sarraf, tanık olarak verdiği ifadesinde, 2012 ve 2013 yıllarında dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la kurduklarını iddia ettiği sistemi anlatmış, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini öne sürmüştü. Sarraf, İran'ın Türkiye'de biriken petrol ve doğal gaz gelirlerinin yurt dışına çıkarılması için altın ve gıda ticareti üzerinden kurdukları sistem için Atilla'nın yardım ettiğini söylemişti.

Rıza Sarraf

Rıza Sarraf

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın da ambargoyu delmek için İran'la çalışmasına dönemin Başbakanı Erdoğan'ın onay verdiğini ileri süren Sarraf, Erdoğan'ın onayını Çağlayan'dan öğrendiğini belirtmişti. Savcılıkla anlaşan Sarraf'ın ceza alıp almayacağı ya da ne kadar ceza alacağına dair karar ise henüz açıklanmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla kararı öncesi yaptığı açıklamada Atilla'nın suçsuz olduğunu söylemişti. Halkbank suçlamaları reddediyor.

Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor. Ancak haklarında açılmış bir dava henüz yok. 

rtr/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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