Savaş, ülkeler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekün silahlı mücadeleye verilen isimdir. Dini, milli, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.

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