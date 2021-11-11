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Savaş, ülkeler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekün silahlı mücadeleye verilen isimdir. Dini, milli, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.
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Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış turizmine açıldı.
Nevşin Mengü Soruyor'da bu hafta tüm yönleriyle Afganistan'da yaşananlar ele alındı. ABD öncülüğünde 2001'de başlayan NATO'nun Taliban'a karşı yürüttüğü savaş nasıl fiyaskoyla sonuçlandı? 20 yılda Taliban'a direnecek bir Afgan ordusu nasıl ve neden kurulamadı? Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi.