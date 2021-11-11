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Savaş

Savaş, ülkeler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekün silahlı mücadeleye verilen isimdir. Dini, milli, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.

DW Türkçe'nin savaş ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Suriye ile Arap ülkeleri arasındaki buzlar eriyor mu? 11.11.2021

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Suriye'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürerken, El Nahyan'ın Şam'daki temasları Suriye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
ANTI LANDMINE conference - MSP Wien, 20. 12. 2017 Landminen, Achtung Landmine - LANDMINE Copyright Karl Schöndorfer TOPPRESS |

Mayın kurbanlarının sayısı geçen yıl yüzde 21 arttı 10.11.2021

Kara mayınları yüzünden hayatını kaybeden veya yaralananların sayısı geçen yıl 7 bin 73 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de de 24 kişi mayın nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı.
Bosnien und Herzegowina Mostar Foto: DW/Dragoslav Dedovic, August 2019 Mostar Alte Brücke

ABD'nin Bosna Hersek Özel Temsilcisinden "savaş olmayacak" güvencesi 08.11.2021

ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Bosna Hersek'te Boşnak, Sırp ve Hırvat liderlerle görüştü. Escobar "Üzerinde anlaştığımız en önemli şey bir savaş olmayacağı" dedi.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and German Foreign Minister Heiko Maas (not pictured) address the media during a joint news conference after a meeting in Berlin, Germany July 2, 2020. Michael Sohn/Pool via REUTERS

Kavala krizi: Çavuşoğlu "genç diplomatlar" grubunu suçladı 28.10.2021

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilerin Kavala bildirisinin arkasında "genç diplomatlar" grubunun olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ayrıca ABD'den F-35 ya da F-16 alınamazsa Rus savaş uçaklarına yönelebileceklerini belirtti.
FILE PHOTO: A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon aircraft takes off for a nighttime mission at Bagram Airfield, Afghanistan, August 22, 2017. Picture taken August 22, 2017. REUTERS/Josh Smith/File Photo

Kongre'de Türkiye'ye F-16 satışına veto tehdidi 27.10.2021

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, Biden yönetimine gönderdikleri mektupta Türkiye'ye F-16 satılmaması için çağrıda bulundu. Vekiller, olası bir satışın ise Kongre'de veto edileceğini savundu.

Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi" 16.10.2021

Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış turizmine açıldı.
es geht um die private Sicherheitscompany SADAT in der Türkei: es wird behauptet dass diese als Erdogans private Armee dienen.

Dokunulmayan savaş şirketi: SADAT 15.10.2021

Sedat Peker'in "oluk oluk kan dökme" çıkışı ile yine gündeme gelen SADAT hakkında iddialara ilişkin yargı ciddi bir soruşturma yürütmüyor. SADAT nasıl bir yapılanma, hakkında hangi iddialar bulunuyor?
Lebanese army stand guard near the Justice Palace as supporters of the Shiite Hezbollah and Amal groups protest against Judge Tarek Bitar who is investigating last year's deadly seaport blast, in Beirut, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. (AP Photo/Hussein Malla)

Lübnan'da çatışmaların ardından ulusal yas 15.10.2021

Lübnan'da dün Şii Hizbullah ve Emel hareketlerinin protesto gösterisine keskin nişancılarca açılan ateş sonrası çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü. Ülkede ulusal yas ilan edilirken iç savaş döneminin anıları canlandı.
Krankenschwester bei Laboruntersuchung für Tuberkulose, Labor, Karlsbad, Tschechien, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

DSÖ: Pandemiyle mücadele edilirken veremden ölenlerin sayısı arttı 14.10.2021

Korona pandemisi, dünya genelinde tüberküloz (verem) hastalarının tedaviye erişimini olumsuz etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılında veremden ölenlerin sayısını 1,5 milyon olarak açıkladı.
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Turkish President Tayyip Erdogan during a meeting in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan'dan Rusya ile savunma iş birliğini genişletme mesajı 30.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerden geri adım atmayacaklarını belirterek Rusya ile savunma işbirliğinin savaş uçakları, uçak motoru, gemi ve denizaltı inşası gibi alanlara da genişletilebileceği mesajı verdi.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and French President Emmanuel Macron shake hands after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Yunanistan Fransa'dan üç fırkateyn alacak 28.09.2021

Bu yılın başında Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzalayan Yunanistan bugün de üç fırkateyn için imza attı. Fransız ve Yunan liderler Doğu Akdeniz'de tam dayanışma mesajı verdi.
U.S. President Joe Biden speaks during the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 21, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz/Pool

Biden: Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz 21.09.2021

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulundaki konuşmasında, sorunların çözümü için diplomasiden yana oldukları mesajını verdi. BM Genel Sekreteri ise pandemi ve iklim krizine işaret ederek "Uçurumun eşiğindeyiz" dedi.
***Archivbild*** Migrants jump over fences erected by the Turkish army near the Pazarkule border gate in Edirne on March 4, 2020, during their journey to try to enter Europe. - Turkish officials claimed on March 4, 2020 that one migrant was killed by Greek fire on the Turkey-Greece border where thousands of migrants have massed since last week. But on the other side Greece categorically denied claims by Turkey that it had fired live bullets against migrants on the border, with several allegedly injured and one later dying. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor 12.09.2021

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan sığınmacı akınlarının engellenmesi konusunda "Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü" söyledi. Öte yandan Fransa, Atina'nın altı Rafale savaş uçağı daha alacağını teyit etti.
Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley speaks during a briefing with Secretary of Defense Lloyd Austin at the Pentagon in Washington, Wednesday, Sept. 1, 2021, about the end of the war in Afghanistan. (AP Photo/Susan Walsh)

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan Afganistan’da iç savaş uyarısı 05.09.2021

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan’daki durumun iç savaşa dönüşebileceğini ifade ederek, oluşacak ortamda El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin de yeniden güç kazanabileceğini dile getirdi.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with U.S. National Security Adviser John Bolton at the Kremlin in Moscow, Russia October 23, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Rusya'dan Afganistan uyarısı: Radikal İslam’ın yayılması önlenmeli 23.08.2021

Afganistan’daki iç savaş tehlikesine işaret eden Rusya, “ihtilafa müdahil olmaya niyetli olmadıklarını” duyurdu. Ancak Putin’e göre radikal İslam’ın bölgeye yayılmasının önlenmesi “hayati” önem taşıyor.

Taliban'la savaş nasıl fiyaskoyla sonuçlandı? 19.08.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da bu hafta tüm yönleriyle Afganistan'da yaşananlar ele alındı. ABD öncülüğünde 2001'de başlayan NATO'nun Taliban'a karşı yürüttüğü savaş nasıl fiyaskoyla sonuçlandı? 20 yılda Taliban'a direnecek bir Afgan ordusu nasıl ve neden kurulamadı? Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han değerlendirdi.
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