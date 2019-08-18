Saray'da adli yıl açılışını protesto eden baro sayısı 42'ye çıktı

2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'ne ilişkin baroların protestosu büyüyor. Fransız Haber Ajansı AFP'nin verilerine göre tören ile ilgili davetiyeyi reddeden baroların sayısı 42'ye çıktı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Pazar günü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Geçen yıllarda yargının bağımsızlığı ciddi şekilde zedelendi" şeklinde konuştu. Yargı yürütmenin baskısı altında" diyen Durakoğlu, törenin güçler ayrılığı ilkesini gösterecek bir yerde yapılması gerektiğini belirtti. Durakoğlu baroların bağımsızlıkları için mücadeleden korkmadıklarını söyledi ve "Savaşmaya devam etmekten başka çözüm görmüyoruz" diye konuştu.

Törene katılmama kararı alan barolar, adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, Yargıtay'ın binasında yapılması gerektiğini savunuyor. Türkiye Barolar Birliği ise, törene katılacağını ve Başkan Metin Feyzioğlu'nun konuşma yapacağını açıkladı.

Video izle 09:53 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü: Hukukun adı var kendi yok

Darbe girişiminden sonra Saray'a alınmıştı

2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor. Barolar, Cumhurbaşkanlığı'ndaki bu törene katılmayı ilk kez reddediyor.

Baroların konuyla ilgili eleştirilerini geri çeviren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 2016-2017 adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Millet adına görev yapan yargının milletin mekanında adli yıl açılış töreni yapması yargı bağımsızlığına gölge düşürmez, tam tersine yargı bağımsızlığını güçlendirir" ifadelerini kullanmıştı.

Yargıtay'dan yazılı açıklama

Yargıtay Başkanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada ise, adli yıl açılış törenlerinin, Yargıtay tarafından düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada "2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni hazırlıkları kapsamında, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma mesleğine duyulan saygı ve gösterilen önemden dolayı tüm baro başkanlıklarına davetiye gönderilmiş olup, ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı da avukatlar adına konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile çoğunluk baro başkanları kendilerine yapılan daveti kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Bazı barolar ise yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, yargı etiği ilkeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir dizi başlık altında adalet sistemine ilişkin eleştirilerini dile getirerek, söz konusu davete iştirak edemeyeceklerini ifade etmiş ve görüşlerini de kamuoyu ile paylaşmışlardır" denildi.

AFP,DHA/BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe