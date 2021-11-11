Saray'a yakın avukat 'vekalet' aldı, davanın seyri değişti

İstanbul'da paravan şirketle 891 bin dolar dolandırıcılık iddiasıyla açılan bir davanın seyri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın eşi, avukat Gülçin Kıratlı'nın sanıkların avukatlığını üstlenmesiyle değişti. Mahkeme, iddiaları araştırmak yerine 3. duruşmada dolandırıcılıkla suçlanan üç şirket yöneticisinin beraatine kararı verdi. Bu karara itiraz eden Cumhuriyet savcısı görevden alındı. Yerine atanan yeni savcı ise istinafa taşınan itirazı geri çekti.

DW Türkçe'nin ulaştığı dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Yunus Akgün adlı yatırımcı, yüksek getiri vadeden İstanbul merkezli InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sistemine 20 Şubat 2017 tarihinde dahil olmak istedi. Akgün, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı şirket hesabına 136 ayrı havale ile toplam 891 bin 753 dolar yatırdı. Söz konusu havaleler, şirketin investaz.com.tr uzantılı resmi mail adresinden de onaylandı.

Bir süre sonra parasının büyüdüğünü ve kâr yaptığını düşünen Akgün, daha fazla risk almak istemeyerek, yatırdığı parayı tüm kârıyla birlikte çekmek istedi. Akgün'ün iddiasına göre şirket yöneticileri, "hesaplar güncelleniyor" iddiasıyla Akgün'ü oyaladı. Akgün, kâr adı altında bugüne kadar yalnızca 220 bin 563 dolar geri alabildi. Geriye kalan 671 bin 190 dolar ve vaat edilen kâr payı ise Akgün'e ödenmedi.

Olay yargıya taşındı

Dolandırıldığını iddia eden Yunus Akgün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yatırdığı paranın kendi izni olmadan yurt dışına aktarıldığını belirten Akgün, "yaptığı tüm ödemenin reel olarak işleme alınmadığını, sanal ortamda gerçek olmayan verilerle işlem yaptırıldığını" kaydetti.

Para yatırılan şirket Yeni Zelanda'da çıktı

Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazı yazdı. SPK'dan gönderilen yazıyla, Akgün'ün para yatırdığı hesabın İstanbul'daki şirkete değil, Yeni Zelanda'da bulunan INVEST-AZ Limited Şirketi'nin Garanti Bankası İstanbul Elmadağ Şubesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Bu şirketin ise SPK tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olmadığı anlaşıldı.

Üç şüpheli ifadelerinde, Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren INVEST-AZ Limited Şirketi'nin kendi şirketleriyle hiçbir alakasının olmadığını öne sürdü.

İki şirketin yöneticileri aynı isimler çıktı

Ancak yapılan araştırmada, iş insanı Akgün'ün para yatırdığını düşündüğü İstanbul'daki InvestAZ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev'in INVEST-AZ Limited-Yeni Zelanda'nın banka hesapları üzerinde işlem yapmaya yetkili kişisi olduğu tespit edildi. Şirketin Genel Koordinatörü Ümit Arca'nın ise Yeni Zelanda şirketinin eski hâkim ortağı olduğu belirlendi.

Dört şüpheliye dava açıldı

Savcılık, soruşturma sonucunda şirketin yönetim kurulu başkanı Elshan Guliyev, yönetim kurulu üyesi Jeyhun Abdullayev ve genel koordinatör Ümit Arca hakkında "dolandırıcılık" ve "malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından iddianame hazırladı.

Şüphelilerin beyanlarının doğru olmadığının SPK'dan gelen yazıyla anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Müşteki iddialarından ve dosyaya kazandırılan bilgi ve belgelerden yatırımcı kurum Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından müştekiye verilen yatırım hesabının gerçekte olmayan sanal bir hesap olarak kullanıldığı ve müştekinin bunu gerçekmiş gibi düşünmesini sağlayarak ve yatırımlarında verdiği yatırım emirleri ve pozisyonlarında oynama yaparak sürekli zarar ettirildiği ve yatırımcı şirket hesabına müşteki tarafından sürekli yeni para girişi yapılmasını sağlayarak şüpheliler tarafından dolandırıcılık suçu işlendiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, olayın dolandırıcılığın ötesinde sermaye piyasalarına karşı ekonomik suçları içerdiği, bu suçlardan elde edilen paraların da yurt dışına aktarıldığı konusunda önemli derecede şüphe oluştuğu vurgulandı.

Bu arada SPK; Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne şikayet konusu eylemler ve mevzuata aykırılıklardan toplamda bir milyon 836 bin 538 TL para cezası kesti.

Yargılamanın seyrini değiştiren avukat

Sanıkların yargılanmasına 2020 yılında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yunus Akgün, şirketin yönetim kurulu başkanı sanık Elshan Guliyev'in ilk duruşma tarihi olan 12 Kasım 2020 tarihinden önce kendisine haber göndererek, “mahkemeyi bağladım, konu kapandı, bana kimse bir şey yapamaz” dediğini iddia etti.

İlk duruşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kıratlı'nın avukat eşi, Gülçin Kıratlı sanıkların avukatı olarak dosyaya vekaletname gönderdi. Ancak Kıratlı, duruşmalara katılmadı. Yerine başka bir avukat gönderdi. Mahkeme ilk duruşmada, suçlamaları kabul etmeyen sanıkların diğer duruşmalara katılmasına gerek olmadığına hükmetti.

Akgün ve avukatları, 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 2. duruşmada kovuşturmanın genişletilmesini istedi. Ancak mahkeme, talepleri reddederek savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. 25 Mayıs'taki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşma sonunda tüm sanıkların beraatine karar verdi.

İtiraz eden savcı görevden alındı

Bu arada Cumhuriyet Savcısı Mehmet İlker Durmaz, beraat kararına itiraz etmek amacıyla mahkemeye "süre tutum" dilekçesi verdi. "Kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu" belirten Savcı, mahkemenin gerekçeli kararını yazmasının ardından da gerekli itiraz dilekçesini istinafa verecekti.

Ancak davanın savcısı değiştirildi. Savcı Durmaz'ın yerine atanan yeni savcı Yahya Fatih Özcan, hiçbir gerekçe sunmadan istinaftan vazgeçtiğine ilişkin mahkemeye dilekçe verdi. Savcı Özcan, daha önce Ayasofya manşetinden dolayı Sözcü gazetesine ve Erdoğan'a hakaretten gazeteci Deniz Yücel'e dava açan bir isimdi.

Tamince'nin de avukatıydı

Gülen yapılanmasına yardımdan yargılanan iş insanı Fettah Tamince'nin avukatlığını da Gülçin Kıratlı üstlenmişti. Konya'daki mahkeme, yargılama sonucunda Tamince'nin beraatine hükmetmişti.

İflas davası da reddedildi

Öte yandan ceza davası devam ederken Yunus Akgün, InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hileli işlemlerde bulunduğu iddiasıyla iflasına karar verilmesi için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Akgün, şirketle ilgili tedbir talebinde bulundu. Mahkeme, buna ilişkin karar vermesi için Akgün'ün yaklaşık 20 bin TL avans yatırmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.

Gülçin Kıratlı, bu dosyaya da vekaletnamesini sundu. Mahkeme, daha sonra davayı tümden reddetti.

Kıratlı, açılan davalarla ilgili basında çıkan haberlere Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli de getirtti.

Parasını alamayan Akgün, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe