Saral, SADAT ve Sancak'tan Sedat Peker'e cevap

Sedat Peker'in yayınladığı son videosunda AKP hükümeti, derin devlet ve mafya ilişkilerine yönelik yaptığı açıklamalara, yönelttiği iddialara, adı geçen kişi ve şirketlerden tepki geldi.

Peker, bu sabah erken saatlerde yayınladığı sekizinci videoda, kendisinin Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine yaptığı yardım için hükümet ile de bağlantıya geçtiğini aktardı. Akabinde kendisininkilere başka TIR’lar da eklendiğini, Suriye’ye El Nusra’ya silah yollandığından emin olduğu o araçların SADAT özel güvenlik şirketi tarafından gönderildiğini ileri sürdü.

Geçmişte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paramiliter gücü olduğu yönünde iddialar da ortaya atılan SADAT, kendisini uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek Türk şirketi olarak tanımlıyor.

Şirket, Peker’in videosunun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada söylenenleri "iftira" olarak niteledi ve SADAT'ın Suriye’de herhangi bir grup ile eğitim, donatım, danışmanlık ve veya benzeri hiçbir çalışması olmadığını belirtti.

Şirketin internet sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek 'çamur at, tutmasa bile izi kalır' mantığıyla hareket ettiği görülmektedir. İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT Savunma’yı ve bazı bürokratları hedef alması aklı selim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır."

Açıklama şöyle devam etti: "İftira sahiplerini iftiralarını ispatlamaya, ellerindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye çağırıyoruz. Peker videosunda terörist gruplara silah sattığını itiraf etmektedir; fakat şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur."

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Saral’dan da tepki

T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral da Sedat Peker'in iddialarına "devletimiz gerekeni yapacaktır" diye tepki gösterdi.

Twitter'den açıklama yapan Saral, "Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek" diye yazdı.

Sedat Peker ise, kendisinin Türkiye düşmanı şer güçleriyle ittifak yaptığı suçlamalarını şiddetle reddediyor ve kendisinin ülke sevdalısı olduğunu tekrarlayarak asla böyle bir adım atmayacağını tekrarlıyor.

Sedat Peker

Albayrak Sancak’ın evinde iddiasına da yalanlama

Sedat Peker'in yayınladığı sekizinci videoda Suriye'ye silah ve araç gönderildiği iddiaları dışında orayla büyük ölçekte yasa dışı ticaret yapıldığına dair ifadeler de yer aldı. "Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Ona gideceksiniz. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba… Oradan onayı aldıktan sonra sizi MT Grup'a yolluyorlar. Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyeraşi orada. Onların da onayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz; el Nusra'nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor" diye aktarmış, bir süredir kamuoyunda görünmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, eski maliye bakanı Berat Albayrak’ın da Suriye ile yasa dışı ticaret yürüttüğü söylediği Murat Sancak'ın Hadımköy Beylikdüzü'ndeki evinde olduğunu öne sürdü.

Twitter üzerinden hızla açıklama yapan Murat Sancak ise "O şahsın kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a a çok şükür" diye suçlamaları reddeti. Berat Albayrak’ın evinde kaldığı iddialarına da cevap veren Sancak, Berat Albayrak’ın saklanmayı gerektirecek bir durumu olmadığını ifade ederek, "Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım" diye cevap verdi.

DW/ ETO,SSB

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