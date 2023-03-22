Sancar: Seçime Yeşil Sol Parti ile gireceğiz

Halk TV'de açıklamalarda bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceklerini söyledi.

Seçimlerde izleyecekleri yolu 27 Eylül 2021'de duyurduklarını hatırlatan Sancar, "HDP çalışmalarını çok erken zamanda başlatmış hazırlıklarını yapmış bir partidir. O zamanlar parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dinamiklerini olduğunu söylemiştik. Parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğimizi söylemiştik. HDP hiçbir ittifakla değil kendi ittifakı ile seçime girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı bunun somut örneği oldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesinin gerekli olduğunu belirttiklerini hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı, "Biz 2021'de özellikle diğer muhalefet partileriyle görüşmelere açık olduğumuzu söylemiştik. Biz altılı masa tarafından cumhurbaşkanı adayı belirlenirse kendisine destek vereceğimizi söylemiştik ama bu konuda karşılık alamadık" ifadelerini kullandı.

Partisinin en yüksek oy oranı ve temsiliyete ulaşma yolunun tek listede seçime girmek olduğu görüşünü paylaşan Sancar, "HDP’nin son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Yeşil Sol Parti çatısı altında tek listeyle seçime girme kararını aldıklarını" ifade etti. Yeşil Sol Parti’nin 81 ilde seçime gireceğini belirten Sancar, "Diğer ittifak güçlerimiz de seçime girecekler fakat hangi illerde olacak belli değil. Yani kesinleşen şu; seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak gireceğiz ama Yeşil Sol Parti her ilde seçime girecek" dedi.

"Genişleme çalışmaları sürecek"

Bütün dengeleri gözettiklerini ve genişleme çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Sancar, "Kazanımları tehlikeye sokacak hiçbir yol bu ittifak tarafından benimsenmeyecek" diyerek en iyi sonucu alacak formülleri bulacaklarını söyledi.

Sancar, "Ortak liste konusunda da bir mutabakatımız var. Diğer ittifaklarda koşulan formüllerden daha farklı formüllerle çalışıyoruz. Ayrıntıları vermem doğru olmaz. Ama gözetilen temel husus; daha önceki kazanımlarımızın daha altına düşmemek" diye konuştu.

İttifakın yeni katılamlarla genişlemesi çalışmalarına da son güne kadar devam edeceklerini vurgulayan Sancar, Sol Parti’nin de planlanan görüşmeler arasında olduğunu açıkladı.

HDP Genel Başkanı, "Biz 100'ün üstünde milletvekili çıkarmayı hedef koyduk. Türkiye'nin felaket iktidarından kurtulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu açıklaması: Bu tür oyunlar iktidarın hesaplarına eklemlenmedir

Sancar, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun HDP ile ilgili "Oyunuza talibiz ama sizi muhatap almıyoruz" ifadelerine ilişkin de açıklama yaptı. "Bu tür oyunların büyük ölçüde iktidarın hesaplarına eklemlenme olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum" diyen Sancar, "Biz hiçbir zaman millet ittifakında yer alacağımızı söylemedik. Yer almadık. Bizim altılı masayla organik herhangi bir bağımız yok” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı, "Taban ve toplum, sahada dertlerin acıların, sömürünün içerisinde yaşıyor. Ortak hedefe yürürken de yan yana durma ferasetini gösterebiliyor. 2019 seçimleri bu ferasetin bir örneği olarak görülmelidir" şeklinde konuştu. HDP Eş Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz tabandaki bu duyarlılığa güveniyoruz. O şahıs bunu demiş, şu şahıs bunu demiş, hiç cevap verme gereği duymuyorum."

"Kürt sorununda çözüm adresi meclistir"

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile Meclis’te görüşülmesine ilişkin, "Mecliste görüşme isteği bizden gitti” diyen Sancar, bunun sembolik önemine işaret ederek, "Türkiye’de Kürt sorunu başta olmak üzere bütün önemli sorunların çözüm adresi meclistr” diyen konuştu.

"Bize gelmeyen oyların muhalefete gitmesi bizi sevindirir"

"İktidarın birinci hedefi muhalefetin buluşmasına engel olmak" diyen Sancar, Kürt seçmenin CHP’ye bakışında değişiklik olup olmadığına ve Diyarbakır’dan oy almasına ilişkin soruya, "Muhalefet partilerinin AKP’den uzaklaşan seçmeni kazanmaları bizi sevindirir” yanıtını verdi. HDP oylarında herhangi bir düşmenin olmadığını tam tersine yükselmenin olduğunu söyleyen Sancar, Diyarbakır’da hedeflerinin 11 milletvekilini zorlamak olduğunu belirterek, "Bunun dışında daha önce AKP’ye oy vermiş seçmen eğer bize gelmiyorsa, muhalefet partilerinin onları kazanmalarından rahatsız olacak durumumuz yok" ifadelerini kullandı.

Sancar, seçimlere Yeşil Sol Parti adı altında girilmesi durumunda HDP'ye verilen Hazine yardımının ne olacağına ilişkin soruya ise, sürecin karmaşık olduğu yönünde yanıt verdi. "Her parti kendi bütcesini kendisi için kullanır ama bizim hazinemiz halkımızdır" diye konuştu.



Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP hakkında açılan kapatma davasının 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraya ertelenmesi talebini ikinci kez oy birliğiyle reddetmişti. HDP'nin 11 Nisan'da yapacağı sözlü savunmanın ardından dosyada karar aşamasına geçilecek.

HDP'nin savunmasının seçimler sonrasına bırakılması başvurusunun reddi üzerine partide seçime ilişkin alternatifler değerlendirilmeye başlanmıştı.

Demirtaş’tan mektup

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da "Halk TV izleyicelerine selamlarımla’” notuyla Twitter hesabı üzerinden bir mektup yayınladı. Cezaevinden yayını izlediklerini belirten Demirtaş, "Bu vesileyle, Halk TV, Fox TV, Tele1 ve Show TV'ye RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmediğimizi, adil yargı önünde er geç adaletin gerçekleşeceğini belirtiyor, yürekten inanıyoruz. Selçuk Mızraklı ile birlikte hepinize içten selamlarımızı tekrar iletiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,EC