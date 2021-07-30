Sancar: Katliamın başlıca sorumlusu iktidarın nefret dili

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi yaşamını yitirdi. Daha önce de saldırıya uğrayan Kürt aileye ikinci saldırının düzenlenmesi tepkiyle karşılandı.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

Ailenin avukatı ilk saldırının 12 Mayıs'ta yapıldığını belirtiyor

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Saldırının ardından Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" denildi.

Aile daha önce de saldırıya uğramıştı

Ailenin avukatı Abrurrahman Karabulut, öldürülenlerin daha önce "ırkçı saldırıya uğrayan" Dedeoğulları ailesinden olduğunu belirtti. Avukat, "Kürt oldukları gerekçesiyle defalarca taciz edilen aileye 12 Mayıs akşamı 50-60 kişiden oluşan bir grubun taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlediğini" belirtti. Saldırıda aileden yedi kişi yaralanmış, saldırı sonrasında tutuklanan yedi kişiden beşi serbest bırakılmıştı.

Sancar: Ortada ciddi bir kaos planı var

Konya'da Kürt aileye yönelik saldırıya #KonyadaKatliam etiketi ile sosyal medyada tepki yağdı.

HDP "ırkçı" olarak nitelendirdiği saldırıya tepki gösterdi. Parti Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "İktidarın nefret ve tahrik dili bu katliamın başlıca sorumlusudur. Bu iktidar HDP üzerinden Kürtleri hedef gösteren nefret dili kullanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Sancar, "Biz HDP olarak Kürt halkına yönelen bu ırkçı saldırıları göğüslemek için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz, ama tekrar ediyoruz ortada ciddi bir kaos planı var, bu planın hedefi Kürtler üzerinden bu ülkede ortak yaşamın temellerini yok etmektir" şeklinde konuştu.

"Sadece kınama yetmez, baş sağlığı mesajı yetmez, yan yana durarak bu politikaları boşa çıkarmak için daha kararlı ortak tavra ihtiyaç var" diyen Sancar, "Gelin bu nefret politikalarına hep birlikte durduralım" çağrısı yaptı. HDP heyetinin Cumartesi günü Konya'da olacağını belirten Sancar, tüm muhalefetin de aynı şeyi yapması gerektiğini savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Soylu, bunun "11 yıllık bir husumet" olduğunu söyledi. "Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır" diyen Soylu, faillerin çok kısa süre içinde yakalanacağına inandığını belirtti. Bakan Soylu, "Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır" şeklinde konuştu.

Saldırı tepkiyle karşılandı

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli HDP İzmir İl Binası'nda öldürülen Deniz Poyraz'ı hatırlattığı bir paylaşım yaptı.

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar da, saldırının sorumlusunun AKP olduğunu savundu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, da tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu tepkisini gösterirken,cezasızlık politikalarına dikkat çekti.

"Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim yok"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Uğur İbrahim Altay ise bunun "Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere pirim" verilmeyeceğini ifade etti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, "Konya’da Kürt aileye ırkçı saldırı" haberleri doğru değil" iddiasında bulundu.

DW/JD, GA

© Deutsche Welle Türkçe