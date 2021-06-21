Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yönetim Kurulu Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'yi kapatma davasının iddianamesini kabul etmesini ele aldı. Yönetim kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu davayı boşa çıkaracağız" diye konuştu.

Kapatma davasının HDP'nin "demokratik siyasetteki kararlılığını" ve "mücadeleyi büyütme azmini" daha da artıracağını ifade eden Sancar, "Demokratik siyaset zemininde bütün meşru haklarımızı kullanarak kendimizi, partimizi, halkımızın ve halklarımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz. HDP'yi kapattırmayacağız. HDP'yi büyüterek yoluna devam ettirecek gücümüz vardır, inancımız tamdır, kararlılığımız sağlamdır" dedi.

"Karar AYM'nin kendisi hakkında bir hüküm olacak"

Kapatma davasında verilecek kararın sadece HDP'ye ilişkin olmayacağını, en başta AYM'nin kendisi hakkında bir hüküm olacağını ifade eden Sancar, "Eğer HDP'yi kapatma kararı verirse AYM kendini kapatma kararı da vermiş olacaktır. Halkın vicdanında ve dünya demokrasi kamuoyunda AYM böyle bir karar verirse kendini de mahkûm etmiş olacaktır. Eğer AYM kapatma kararı verirse şantajlara, tehditlere, kaos planlarına boyun eğdiğini göstermiş olacaktır" dedi. Sancar, AYM'nin vereceği kararla Türkiye'de demokrasinin ve toplumsal barışın geleceğini de belirleyeceğini savundu.

HDP'nin Türkiye'nin aydınlık geleceğinin ışığı olan çok güçlü bir fikriyat olduğunu belirten Sancar, "Fakat esas sorumluluk ve görev bizlere düşüyor. Başta Kürt halkı olmak üzere ortak mücadele yürüten halkların temsilcilerine, Türkiye demokrasi güçlerine ve dünya demokrasi kamuoyuna görev düşmektedir" ifadelerini kullandı.

"Davanın avukatları halkın kendisidir"

Sancar, "Bu davanın avukatları da olacaktır, bu davayı savunmak için avukatlar görev alacaktır. Hukukçularımız, bizler bu davada en güçlü savunmayı yapacağız ama şunu herkes açıkça görsün ki nasıl bu davanın savcısı iktidar ise avukatları da halkın bizzat kendisidir. Bu davada HDP’yi sonuna kadar savunacağımızı ve mutlaka yaşatacağımızı defalarca söyledik. Aynı kararlılığımız daha da büyüyerek devam etmektedir. Bu davanın gerçek avukatı halktır, en başta Kürt halkıdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı, "Biz kararlıyız; HDP'yi sonuna kadar savunacağız, HDP'yi yaşatacağız" dedi. Sancar, "HDP halktan aldığı bu siyasi gücü, Türkiye’nin geleceğini ve politik dengelerini belirleme konusunda kullanacağı yolları mutlaka bulacaktır. Bütün yollar kapatılsa bile HDP, halkla birlikte yeni yolları mutlaka açacaktır" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle yapılan dava başvurusunda ilk incelemesini bugün tamamlamış ve HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.

Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması istemiyle 31 Mart tarihinde iade ettiği iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından yeniden hazırlanarak 7 Haziran tarihinde mahkemeye gönderilmişti.

Genel Kurul ilk inceleme sırasında partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi ise reddetti.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla verilebilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

DW/BÖ,JD

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