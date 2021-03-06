 Samsun’da eski eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 07.03.2021

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TÜRKİYE

Samsun’da eski eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Samsun'da eski eşine 5 yaşındaki kızının gözü önünde, sokak ortasında şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadına şiddet vakalarında bir yenisi daha yaşandı. Samsun'da eski eşine sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızının gözü önünde şiddet uygulayan İbrahim Zarap sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızını teslim etmek üzere eski eşi ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada eski eşine saldıran Zarap'nin yere yığılan kadına şiddet uygulamaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri Zarap'ı gözaltına alırken, kadın ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

Olay büyük tepki çekti

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" paylaşımında bulundu.
 



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saldırıya uğrayan kadının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerini kullandı.

Olay saatinden bu yana konuyu takip ettiklerini belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bu olay inşallah kadına şiddet konusunda bir son olur. Bu manada hepimize geçmiş olsun. Şahıs yakalandı ve şu an gözaltında. Yarın adli makamlar konuyla alakalı gereğini yapacaklardır" dedi. 

Kızı ile İbrahim Zarap'ın yaklaşık 3 senedir ayrı olduklarını belirten baba İsmail Metegül, "İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada 5 yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.


DHA, DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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