 Salvini’ye yargı yolu açıldı | AVRUPA | DW | 12.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Salvini’ye yargı yolu açıldı

İtalya eski İçişleri Bakanı Salvini, mültecilere yönelik sert politikalarının hesabını yargıya verecek. Senato, aşırı sağcı siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırılmasını onayladı.

Eski İçişleri Bakanı Salvini

Eski İçişleri Bakanı Salvini

İtalyan Senatosu eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin dokunulmazlığını kaldırarak, mültecilere yönelik izlediği sert siyaset nedeniyle yargılanmasının önünü açtı. Senato'da yapılan oylamada, eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Aşırı sağcı Lig partisinin genel başkanı Salvini, Catania'daki bir mahkeme tarafından "görevi kötüye kullanmak" ve "bir gemide mahsur kalan sığınmacıları "özgürlüğünden yoksun bırakmakla" suçlanıyor.

46 yaşındaki Salvini, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı geçen Temmuz ayında İtalyan sahil güvenlik gemisi "Bruno Gregoretti" tarafından denizden kurtarılan 131 sığınmacının İtalyan topraklarına ayak basmasına izin vermemişti. Salvini'nin talimatı doğrultusunda gemide günlerce bekletilen sığınmacılar, aralarında Almanya'nın da bulunduğu ülkelerin kendilerini kabul edeceklerini açıklamalarından sonra karaya kabul edilmişti.

Salvini: İtalya'yı savundum

Salvini oylama sonrasında yaptığı açıklamada da, "İtalya'yı savundum, bu yüzden de mahkemeye çıkacağım. Ama İtalyan adaletine güvenim tam" şeklinde konuştu. Salvini, beraat edeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Salvini geminin limana yanaşmasına izin vermeme gerekçesini, "İtalya'nın çıkarları ve sınırlarını korumak" sözleriyle açıkladı. Salvini Haziran 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında İtalya'da içişleri bakanlığı yapmıştı.

Salvini'nin suçlu bulunması halinde halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Ayrıca, Salvini'ye sekiz yıla kadar siyasi faaliyet yasağı da getirmesi mümkün olabilecek. Salvini'nin dokunulmazlığının kaldırılması için bakan olduğu dönemde de Senato'da girişimlerde bulunulmuş, ancak bu girişimler sonuç getirmemişti.

AFP,dpa,Reuters,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İtalya kurtarma gemilerine karşı sert önlemler alıyor

İtalyan hükümeti, Akdeniz'de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan düzensiz göçmenlere yönelik faaliyet gösteren kurtarma gemilerine ağır cezalar vermeye hazırlanıyor. (12.06.2019)  

İtalya’dan kurtarma gemilerine 1 milyon euroluk ceza düzenlemesi

Akdeniz’de sığınmacılara yardım eli uzatan kurtarma gemilerine ve çalışanlarına bir milyon euroya kadar ceza öngören düzenleme İtalyan Senatosu’ndan geçti. (06.08.2019)  

Sea-Watch 3'ün kaptanının gözaltına alınmasına tepki yağıyor

53 sığınmacıyı kurtaran Sea Watch-3 gemisinin kaptanı Rackete’nin İtalya’da gözaltına alınmasına tepki yağıyor. Almanya’da Sea-Watch ekibi için başlatılan kampanyada 530 bin eurodan fazla bağış toplandı. (30.06.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Drogenschmuggel Italien

İtalya’da evde esrar yetiştirmek suç olmaktan çıktı 27.12.2019

İtalya’da en yüksek mahkeme, evde kişisel kullanım için esrar yetiştirmenin yasadışı olmadığına hükmetti.

Türkei Präsident Erdogan und Ali Babacan

SN: Bu bölünmeler Erdoğan AKP’sini zayıflatacak 10.07.2019

Alman basınında, Ali Babacan’ın AKP’den ayrılmasının yanı sıra Yunanistan’ın yeni başbakanı Miçotakis ve Avrupa’nın mülteci politikası ile ilgili yorumlar ön planda.

Carola Rackete Sea-Watch 3 Kapitänin

Kaptan Rackete'nin serbest bırakılmasına İtalyan hükümeti tepkili 03.07.2019

İtalya’da gözaltına alınan Alman yardım örgütü Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete’nin serbest bırakılması memnuniyetin yanı sıra tepkiyle karşılandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 240 milyon euroluk satış yaptığı bildirilen Avrupalı silah üreticisi MBDA'nın geliştirdiği bir füze sistemi (Foto: Arşiv)

Kıbrıs füze satın alıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, 240 milyon euro değerinde füze satın alacak. Fransız haber ajansı AFP, füzelerin Mistral ve Exocet tipi olduğunu duyurdu.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  