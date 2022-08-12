Salman Rüşdi'ye saldırı büyük yankı yarattı

Yazar Salman Rüşdi'nin New York'ta bıçakla yaralandığı saldırı büyük yankı yarattı. İngiltere Başbakanı Johnson, Rüşdi'nin, "savunmaktan asla vazgeçilmemesi gereken bir hakkı ifa ederken" bıçaklandığını ifade etti.

Yazdıkları 1980'lerde İran'dan ölüm tehditleri almasına neden olan yazar Salman Rüşdi, Cuma günü New York'ta saldırıya uğradı.

New York Polisi tarafından yapılan açıklamada Rüşdi'nin yerel saatle 11:00 civarında uğradığı saldırıda boynundan bıçakla yaralandığı ve hava yoluyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık durumu belirsizliğini koruyan Rüşdi'ye yapılan saldırıya ilk tepki verenlerden biri Rüşdi'nin vatandaşı olduğu İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson'dan geldi. Johnson Twitter mesajında, "Sir Salman Rüşdi'nin, savunmaktan asla vazgeçmememiz gereken bir hakkı ifa ederken bıçaklanmış olmasından dolayı dehşete düştüm. (...) Hepimiz onun iyi olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu'nun Demokrat Partili üyesi Chuck Schumer'de mesajında, "Bu saldırı şok edici ve dehşet vericidir. Bu ülkemiz ve Chautauqua Enstitüsü için büyük önem taşıyan iki temel değere, ifade ve düşünce özgürlüğüne bir saldırıdır" dedi. Schumer, "Umarım Bay Rüşdi hızla ve tamamen iyileşir ve fail bunun hesabını verir ve adalete hesap verir" ifadelerini kullandı:

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'den yapılan açıklamada ise, "PEN America'nın eski başkanı @SalmanRushdie bugün New York'taki Chautauqua Enstitüsü'nde konuşma yapmadan hemen önce saldırıya uğradı. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz" denildi:

New York'ta, Chautauqua Enstitüsü'nde yazar Salman Rüşdi'nin saldırıya uğradığı sahne Fotoğraf: Joshua Goodman/AP/picture alliance

Yazar Amitav Ghosh da, "Salman Rüşdi'nin New York'ta bir konuşma etkinliğinde saldırıya uğradığını öğrenince dehşete düştüm. Ona acil şifalar dileyin" mesajını paylaştı:

New York Valisi Kathy Hochul mesajında, "New York Polisi'ne ve ilk yardımda bulunanlara, yazar Salman Rüşdi'ye yapılan saldırının ardından verdikleri hızlı tepki için teşekkürler. Düşüncelerimiz bu korkunç olayın ardından Salman ve onu takip eden sevdikleriyle birlikte" ifadelerini kullandı:

İngiltere'nin iş dünyası bakanı Kwasi Kwarteng Twitter'da yaptığı açıklamada "İfade özgürlüğü -sözde ve yazıda- demokratik bir toplumun temelidir ve el üstünde tutulmalıdır. Rüşdi'nin dediği gibi yazıyı olduğu kadar yazarı da korumamız gerekiyor. Umarım iyileşir" mesajını paylaştı.

Reuters / SSB,ET