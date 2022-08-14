Salman Rüşdi saldırı sonrasında yeniden konuşmaya başladı

Ünlü yazar Salman Rüşdi'nin Cuma günü ABD'nin New York eyaletinde uğradığı bıçaklı saldırı sonrası yeniden konuşmaya başladığı belirtildi.

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie New York Times gazetesine verdiği demeçte, Pensilvanya'nın Erie kentinde bir hastanede tedavi gören Rüşdi'nin yeniden konuşmaya başladığını söyledi. Saldırı sonrasındaki ilk açıklamasında Wylie, yazarın solunum cihazına bağlı olduğunu, konuşamadığını, karaciğerinin hasar gördüğünü, kolundaki sinirlerin koptuğunu ve bir gözünü kaybetme ihtimali olduğunu ifade etmişti.

Saldırgan "suçsuz" olduğunu iddia etti

Cuma günü New York'ta Chautauqua Enstitüsü’nde bir konferans vermek üzereyken bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı İngiliz ve Amerikalı yazar Rüşdi, saldırı sonrasında helikopterle hastaneye kaldırılmış ve acil bir şekilde ameliyat edilmişti. New York Times gazetesi, soruşturmayı yürüten savcılığa dayandırdığı haberinde, polis tarafından Hadi Matar olarak kimliği açıklanan saldırganın Rüşdi'yi 10 kez bıçakladığı, bıçak darbelerinin yazarın boyun ve karın bölgelerine isabet ettiği belirtildi.

24 yaşındaki saldırgan Matar saldırı sonrasında Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu ifade etti. Matar, cinayete teşebbüsle yargılanırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Ünlü yazar Salman Rüşdi'yi öldürmeye teşebbüs etmekle yargılanan 24 yaşındaki Hadi Matar isimli saldırgan, çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu savundu Fotoğraf: Gene J. Puskar/AP/picture alliance

İran'daki muhafazakar medya kuruluşları saldırıyı öven haberler yaparken, Rüşdi'ye yapılan saldırı Batılı dünyada endişeyle karşılandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Scholz: İğrenç bir saldırı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ne iğrenç bir saldırı! Sana, sevgili Salman Rushdie, iyileşmende güç diliyorum. Dünyanın sizin gibi nefretten korkmayan ve korkusuzca ifade özgürlüğü için devreye giren insanlara ihtiyacı var” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Rüşdi'ye yapılan saldırıyı üzüntüyle karşıladığını ve yazarın yeniden sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirtti. Biden, Rüşdi'nin "Doğruluk, cesaret, direnç ve düşünceleri korkusuzca ifade edebilme gibi evrensel ve ana idealleri” temsil ettiğini ifade ederken, "Bunlar, herhangi bir özgür ve açık toplumun yapı taşlarıdır. Ve bugün, Rüşdi ve ifade özgürlüğünü savunan herkesle dayanışma içinde bu derin Amerikan değerlerine bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz” dedi.

Hint asıllı 75 yaşındaki İngiliz yazar Rüşdi'nin ölüm tehditleri almasına neden olan ve birçok Müslüman tarafından dine hakaret olarak görülen "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı İran'da 1988 yılından bu yana yasaklanmış durumda. Kitabın yayımlanmasından bir yıl sonra İran'ın ruhani lideri Ayetullah Humeyni, Rüşdi'nin ölümünü talep eden bir fetva yayınlamıştı. 10 sene kadar sonra İran’daki reformist yönetim bu kararı desteklemediğini ifade etmiş ancak halihazırdaki ruhani lider Ali Hamaney fetvadan geri adım atmamıştı.

AFP,DW / DÇÜ,JD