Salih Gergerlioğlu'nun aralarında olduğu beş kişi gözaltına alındı

HDP'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun serbest bırakılması talebiyle Ankara Sincan Cezaevi önünde başlattığı Adalet Nöbeti'ne polis müdahale etti. Aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu'nun da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer kişilerin Bahadır Demircan, Artı TV kameramanı Nazım Fayık, Ali İmran ve Melek Çetinkaya olduğu ve Sincan Karakolu'na götürüldükleri öğrenildi. Polisin gruba biber gazıyla müdahale ettiği ve gözaltına alınanların darp edildiği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında geçen hafta hak ihlali kararı vermişti. Mahkeme oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine, yerel mahkemeden de tahliye edilmesinin istenmesine hükmetmişti. Buna karşın Gergerlioğlu tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edilmedi.

HDP Genel Merkezi bugün Twitter hesabı üzerinden "Gergerlioğlu bu halkın vekilidir, iradesidir. AYM kararına rağmen hukuksuzca rehin tutuluyor. Rehin tutulan tüm yoldaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz kazanacağız" paylaşımında bulundu.

DW / EC, HS

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