Salgın döneminde din-siyaset çelişkisi

Alman siyaset bilimci Dr. Andreas Jacobs’a göre, koronavirüs salgınına karşı siyasi kararlar alan iktidarların, din etkisi altında kalması önemli bir sorun. Yaşanan küresel koronavirüs krizinin, dünyanın pek çok ülkesinde, siyaset-din ilişkisinin ne denli "sağlıksız" olduğunu gösterdiğini ifade eden Jacobs, buna örnek olarak, toplumda etkili olan dini cemaatlerden çekindiği için kitlesel ibadetleri yasaklamayan ülkeleri işaret etti.

Konrad Adenauer Vakfı’nda Toplumsal Dayanışma Bölümü’nin yöneticisi olan Andreas Jacobs, bu ülkelere örnek olarak, kutsal sayılan yerleri ziyarete kapatmayan İran’ı, cuma namazlarını iptal etmekte tereddüt eden Türkiye‘yi ve kiliselerde kitlesel ayinleri yasaklamayan Tanzanya’yı örnek gösterdi.

"Terörle mücadelede olduğu gibi, virüs salgını ile mücadelede de, din ile siyasetin iç içe geçmesi ya da siyasi iktidarın meşruiyetini dinle açıklaması bir problemdir" diyen Jacobs, koronavirüs salgınının dine ağırlık veren rejimleri, sağlığın gereksinimleri ile dinin talepleri arasında bıraktığını ifade etti.

Her dinde iyi örnekler de var

Jacobs, diğer yandan her dinde toplumsal açıdan sorumlu eylemlere teşvik eden dini otoritelerin de varlığına dikkat çekti. Katolik Kilisesi’nin, sanal ayinler konusunu tartışmaya başladığını, İslam dininde de, Müslümanlara ibadetlerin evlerde yapılmasını salık veren dini yetkililerin olduğunu belirten Jacobs, tarihte ilk kez İslam’ın en kutsal yeri olan Kabe’nin ziyaretlere kapatıldığını kaydetti.

Dr. Andreas Jacobs

"Mantık ve inanç tüm dinlerde birbiri ile çelişmez" diyen Andreas Jacobs, yakında kutlanacak olan Hristiyanların Paskalya, Müslümanların Ramazan ve Yahudilerin Hamursuz bayramlarında, muktedirlerin, kendi iktidarlarını ayakta tutan sütunlara karşı karar verip veremeyeceğinin görüleceğini dile getirdi.

Almanya’da şu an yürürlükte toplanma yasağı tüm dini grupları ve onların kitlesel ibadetlerini de kapsıyor. Dini gruplar da bu yüzden giderek artan oranda, internet üzerinden ayin yöntemine başvuruyor. Birçok dini temsilci de, cemaatlerine çağrıda bulunarak, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulmasını talep ediyor.

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