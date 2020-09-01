 Salda Gölü nâzım imar planı onaylandı | TÜRKİYE | DW | 19.09.2020

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TÜRKİYE

Salda Gölü nâzım imar planı onaylandı

Salda Gölü için hazırlanan nâzım imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Salda Gölü

Salda Gölü

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nâzım İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre konuyla ilgili açıklama Burdur Valiliği'nden yapıldı. Açıklamada "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25000 Ölçekli Nâzım İmar Planı, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin (ÖÇK) tamamını kapsamaktadır. ÖÇK ilanı ile birlikte her türlü uygulamanın durdurulduğu köylerde, bu plan koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkân tanınacaktır" denildi.

Açıklamada "Göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiş, köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi hedeflenerek kırsal kalkınmanın da sağlanması öngörülmüştür" ifadelerine yer verildi. Mevcut köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunacağı belirtildi.

"Bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları"

"Göl yüzeyinde herhangi bir faaliyete izin verilmemiştir" denilen açıklamada ayrıca "Göl çevresinde, doğal alanlar ve köyler arasında bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları önerilmiştir. Alan içerisinde mevcutta bulunan maden ocaklarının faaliyetlerinin sonlandırılması öngörülmüştür. Tarım, mera, orman alanları ile sulak alanlar korunmuştur. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, ilan sürecinde itiraz olması halinde bu itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilecektir. Ayrıca Yeşilova Belediyesi ve Salda Köyünde alt ölçekli plan çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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