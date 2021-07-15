Saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti

Amsterdam'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Hollandalı ünlü araştırmacı gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti. De Vries yeraltı dünyasıyla ilgili haberleriyle tanınıyordu.

Geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı ünlü araştırmacı gazeteci, polis-adliye muhabiri Peter R. de Vries hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ailesi 64 yaşındaki De Vries'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Ailesinin, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Peter sonuna kara savaştı ancak bu savaşı kazanamadı... Peter inandığı gibi yaşadı, diz çökmedi. Onunla tahmin edilemeyecek kadar gurur duyuyoruz" denildi.

Amsterdam'da 6 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan De Vries, Hollanda'daki yeraltı dünyasına ilişkin haberleriyle tanınıyordu. Saldırı, De Vries'in düzenli olarak yer aldığı ve güncel gelişmelerin değerlendirildiği canlı yayınlanan televizyon programının ardından düzenlenmişti.

Polis olaydan kısa süre sonra iki saldırganı yakalamıştı.

Peter Rudolf de Vries kimdir?

De Vries Hollanda'nın suç konusundaki önde gelen araştırmacı gazetecilerinden, birçok davada sık sık mağdur ya da tanık sözcüsü olarak da yer alıyor. Televizyonlardaki talkshow programlarına da sık sık konuk olarak katılıyor. Gazeteci 1987 yılında bira üreticisi Freddy Heineken'in kaçırılması üzerine yazdığı çok satan kitapla uluslararası çapta ün kazandı. 2008 yılında da Natalee Holloway'in kaybolması üzerine yaptığı röportajlar sebebiyle Emmy Ödülü'ne layık görüldü. 2005 yılında o dönem 18 yaşında olan ABD vatandaşı genç kadın Venezuela yakınındaki Aruba adasında kayıplara karışmıştı. Holloway'in bir Hollanda vatandaşı tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

AP / GY, EC

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