Saldırı sonrası Akşener'den Erdoğan'a sert açıklamalar

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na bu sabah TSİ 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte partinin il başkanlık binasını ziyaret etti.

Bina önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik çıkışlarına atıfta bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar. Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan, bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır" dedi.

Akşener sözlerini "Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız. Bu seçmene yapılan büyük bir hakarettir. Aziz milletim bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey" şeklinde sürdürdü.

Konuşması sırasında kadınlara da seslenen Akşener, "Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz" dedi.

"Eğer geleceksen, sel gel"

Akşener Twitter hesabından da bir açıklama yaptı. Akşener, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da silahlı saldırı ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Poyraz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı tehdit dili sonrası meydana gelen bu saldırıyı millet vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Saldırıya Millet İttifakı'ndan tepki

Saldırı sonrası Genel Başkan Akşener'le görüştüğünü duyuran Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Twitter hesabından "Seçimlere 43 gün kaldı. Tehdit, şiddet yeniden sahnede. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan hain saldırıyı kınıyor, @iyiparti'ye geçmiş olsun diyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıyı kınadı. İmamoğlu, Twitter hesabından "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi.

Millet İttfakı'nda yer alan diğer partiler Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da kınama açıklamaları geldi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart'ta katıldığı bir televizyon yayınında kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" demişti.

Genel Başkanı Meral Akşener de dün deprem bölgesi Adıyaman'da "Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben, bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Ben buradayım, adresim belli, evimizi bastınız adres belli, partimin adresi belli, çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil; buyurun Recep Bey. Bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, eskiden tanıyan biri olarak; papatya çayına devam" açıklamasını yapmıştı.

ANKA,DW/HS,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?