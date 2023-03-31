  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
İYİ Parti İstanbul İl binasının etrafında polis güvenlik önlemi aldı
İYİ Parti İstanbul İl binasının etrafında polis güvenlik önlemi aldı Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Saldırı sonrası Akşener'den Erdoğan'a sert açıklamalar

0 dakika önce

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Genel Başkan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert açıklamalar geldi.

https://p.dw.com/p/4PXGr

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na bu sabah TSİ 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte partinin il başkanlık binasını ziyaret etti. 

Bina önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik çıkışlarına atıfta bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar. Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan, bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır" dedi.

Akşener sözlerini "Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız. Bu seçmene yapılan büyük bir hakarettir. Aziz milletim bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey" şeklinde sürdürdü. 

Konuşması sırasında kadınlara da seslenen Akşener, "Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz" dedi. 

"Eğer geleceksen, sel gel" 

Akşener Twitter hesabından da bir açıklama yaptı. Akşener, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da silahlı saldırı ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Poyraz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı tehdit dili sonrası meydana gelen bu saldırıyı millet vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Saldırıya Millet İttifakı'ndan tepki

Saldırı sonrası Genel Başkan Akşener'le görüştüğünü duyuran Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Twitter hesabından "Seçimlere 43 gün kaldı. Tehdit, şiddet yeniden sahnede. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan hain saldırıyı kınıyor, @iyiparti'ye geçmiş olsun diyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıyı kınadı. İmamoğlu, Twitter hesabından "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi. 

Millet İttfakı'nda yer alan diğer partiler Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da kınama açıklamaları geldi.

Ne olmuştu? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart'ta katıldığı bir televizyon yayınında kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" demişti.

Genel Başkanı Meral Akşener de dün deprem bölgesi Adıyaman'da "Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben, bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Ben buradayım, adresim belli, evimizi bastınız adres belli, partimin adresi belli, çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil; buyurun Recep Bey. Bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, eskiden tanıyan biri olarak; papatya çayına devam" açıklamasını yapmıştı.

ANKA,DW/HS,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan

Cumhurbaşkanı aday listesi kesinleşti

Cumhurbaşkanı aday listesi kesinleşti

Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede alfabetik sıralamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.
Politika3 saat önce
İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu

Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti

Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.
Politika29 Mart 2023
Türkei Ankara Führer der sechs Oppositionsparteien

İYİ Parti'yi masaya döndüren 22 saat

İYİ Parti'yi masaya döndüren 22 saat

Geçen hafta yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener 22 saatlik bir trafiğin ardından yeniden masaya döndü. Peki, bu süreçte neler yaşandı?
Politika6 Mart 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İYİ Parti İstanbul İl binasının etrafında polis güvenlik önlemi aldı

Saldırı sonrası Akşener'den Erdoğan'a sert açıklamalar

Politika0 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Brüksel'de NATO karargahının önü

Finlandiya'nın üyeliğinin Türkiye'ye etkisi ne olur?

Finlandiya'nın üyeliğinin Türkiye'ye etkisi ne olur?

Politika4 saat önce
Sosyolog Pınar Selek

Pınar Selek beşinci kez yargılanıyor

Pınar Selek beşinci kez yargılanıyor

Hukuk ve Adalet6 saat önce

Depremzedeler için TBMM'ye acil çağrı

Depremzedeler için TBMM'ye acil çağrı

Politika22 saat önce

Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?

Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?

Politika30 Mart 2023
Diyarbakır'da 2015'te Hizbullah yanlılarının düzenlediği protesto gösterisinden

Vahdet Kitabevi'nden domuz bağı cinayetlerine: Hizbullah

Vahdet Kitabevi'nden domuz bağı cinayetlerine: Hizbullah

Terörizm30 Mart 2023
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Karamollaoğlu: Dört aday birinci turu etkileyebilir

Karamollaoğlu: Dört aday birinci turu etkileyebilir

Politika30 Mart 2023
Ana sayfaya dön