Sala'nın son mesajı: Çok korkuyorum baba

Fransa'dan Galler'e gitmek için bindiği tek motorlu uçak Manş Denizi üzerinden geçerken kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği son mesaj ortaya çıktı.

Sala, babasına dinletilmek üzere ilettiği sesli mesajında, "Parçalara ayrılacak gibi görünen bir uçaktayım. Cardiff'e gidiyorum" ifadesini kullanıyor. Arjantinli futbolcu, "Benden 1,5 saat içinde haber almazsanız... Beni aramak için birini gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü zaten beni bulamayacaklar. Çok korkuyorum baba" diye ekliyor.

Yaklaşık bir dakikalık ses kaydının dökümünü Arjantin gazetesi Clarin yayınladı. Futbolcunun babası Horacio Sala da mesajın doğru olduğunu teyit etti.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e gitmek üzere havalanan Piper PA-46 Malibu tipi uçak ile irtibat Pazartesi akşamı Guernsey Adası yakınlarındayken kesilmişti.

"Hayatta olma şansları çok az"

Guernsey polisi, uçağın kaybolmasının ardından bölgede başlatılan arama çalışmalarında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik bir alanın tarandığını açıkladı.

Şu ana kadar "suda yüzden bazı cisimler bulunduğunu" belirten polis, uçaktaki Sala ve pilotun izine ise rastlanmadığını duyurdu. Polisin yayımladığı açıklamada, "Suya indilerse, şu aşamada hâlen hayatta olma şansları maalesef çok az" denildi.

Guernsey polisi uçaktaki tek yolcunun Sala olduğunu ifade ediyor. Ancak Fransız medyası, uçakta Sala ve pilot dışında bir yolcu daha olduğunu belirtiyor.

Guernsey polisi, pilotun Jersey Adası'ndaki kuleyle uçak arasındaki irtibat kaybolmadan kısa süre önce irtifasını düşürmek için talepte bulunduğunu bildirdi.

Geçen hafta transfer olmuştu

İtalyan pasaportu da bulunan Sala, Fransa liginde Nantes formasıyla sezonun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetmesinin ardından geçen hafta 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cardiff City'ye transfer olmuştu. Söz konusu meblağ, Cardiff City'nin bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis ücreti olarak kayıtlara geçmişti.

Sala'nın annesi: Uçak, başkan Dalman'a aitti

Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, Arjantin televizyonu C5N'ye yaptığı açıklamada, oğlunun bindiği uçağın, Cardiff City'nin Kıbrıslı Türk başkanı Mehmet Dalman'a ait olduğunu söyledi.

Dalman, Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasının ardından yayımladığı açıklamada, Arjantinli futbolcuyla ilgili haberler nedeniyle "son derece kaygılı" olduklarını belirtmişti. Dalman, "Sala'nın güvenliğinden endişe ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

DW,AFP,dpa/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe