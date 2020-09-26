 Sakharov Ödülü Belarus muhalefetine verildi | AVRUPA | DW | 22.10.2020

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AVRUPA

Sakharov Ödülü Belarus muhalefetine verildi

Avrupa Parlamentosu’nun insan hakları alanında verdiği Sakharov Ödülü’ne Belarus’taki muhalefet hareketi layık görüldü.

Svetlana Tikhanovskaya

Svetlana Tikhanovskaya

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nün Belarus’taki muhalefetin yanı sıra muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya’nın da aralarında olduğu sivil toplum aktivistlerine verildiğini açıkladı.

"Belarus sokaklarında meydana gelen büyük protestolar dünyayı yerinden oynattı" diyen Sassoli, muhalefet hareketinin her gün insan hakları ve düşünce özgürlüğü mücadelesinin somut örneği olduğunu belirtti. Sassoli "Kaba kuvvetin alt edemeyeceği bir şey var onların yanında: Hakikat. Mücadeleyi bırakmayın. Yanınızdayız" diye konuştu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun muhalefete yönelik sert tepkisi ve şiddet olaylarının kendilerinde büyük şaşkınlık ve üzüntü yarattığını belirten Sassoli, "Halkın sesini duymasının zamanı geldi" dedi.

Avrupa Birliği 9 Ağustos'ta yapılan ve oyların yüzde 80'inden fazlasını Lukaşenko'nun aldığı açıklanan Belarus devlet başkanlığı seçimlerini "ne serbest ne de adil” olarak nitelendirmiş ve seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

Belarus'ta seçimleri Tikhanovskaya'nın kazandığını iddia eden muhalefet 9 Ağustos'tan itibaren protesto gösterileri düzenlemişti. 38 yaşındaki Tikhanovskaya seçimlerin ardından Litvanya'ya kaçmak zorunda kalmıştı.

Sakharov Ödülü geçen yıl Çin'de cezaevinde tutulan Uygun insan hakları aktivisti İlham Tohti'ye, 2018'de ise Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'a verilmişti.

AFP, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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