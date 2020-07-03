Sakarya'da havai fişek imhasında patlama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamanın Taşkısığı Mahallesi'ndeki taş ocağında, havai fişek fabrikasına ait patlayıcılar indirilirken kamyonda meydana geldiği belirtilerek 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin hayatını kaybettiği, 6 personelin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir" denildi.

Patlama sesi kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bölgeye ambulanslar sevk edildi.Yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.

Ne olmuştu?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 dönüm alana kurulu bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Havai fişek fabrikasında Cuma günü patlama meydana gelmişti

Patlamanın ardından başlatılan soruşturmada fabrikanın iki sahibinden biri patlama nedeniyle tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında sorumlu müdür, iş güvenliği uzmanı ve ustabaşının bulunduğu toplam 4 kişi de "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

DW/BK,JD

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