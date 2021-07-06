 Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12′ye yükseldi | Avrupa | DW | 06.07.2021

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Avrupa

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. 2'si entübe 7 kişinin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Türkei Alkoholpreise Reportage Borak Kocoglu's Bar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı bugün iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 12'ye yükseldi.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlenmişti. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, 2'si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen altı kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Türkiye'de ekim ayında da sahte içki içen 44 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Mersin, Aydın, Trabzon, Kırıkkale ve Zonguldak'ta sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştu.

Türkiye'de alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 70 dolayında. Uzmanlar, yüksek vergi oranları nedeniyle insanların alternatiflere yöneldiği uyarısında bulunuyor.

DHA,DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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