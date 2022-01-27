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Gündem
Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Almanya
4 saat önce
4 saat önce
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Dosya
Fotoğraf: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance
Koronavirüs Aşısı
Koronavirüs aşıları hakkında merak edilenler DW Türkçe'nin koronavirüs aşısı dosyasında.
Moderna patent haklarından feragat ediyor
Küresel
08.03.2022
8 Mart 2022
"Aşının çocuklarda ve gençlerde yan etkisi az"
Ortadoğu
27.01.2022
27 Ocak 2022
BioNTech Omicron aşısı üretiyor
Almanya
12.01.2022
12 Ocak 2022
Tüm 19 içerik
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Güncel Konular
Doktorlar sağlık alanındaki düzenlemeleri yeterli görmüyor
Doktorlar sağlık alanındaki düzenlemeleri yeterli görmüyor
Sağlıkta şiddet ve malpraktis ile ilgili TBMM’ye sunulan yasa teklifi grevleri sonlandırmayacak.
Türkiye
19.03.2022
19 Mart 2022
Engellilerin dünyasında aşk ve seks
Engellilerin dünyasında aşk ve seks
Bilişsel bozukluğu olan kişilerde aşk ve seks genellikle tabu bir konudur. Almanya'nın Hannover kenti yakınlarındaki Langenhagen'de Lebenshilfe adlı bir yardım kuruluşuna ait yurtta ise durum farklı: "Herkes yakınlaşma ihtiyacını kendi belirlediği şekilde yaşayabilmelidir" ilkesini benimsemişler.
Almanya
15.03.2022
15 Mart 2022
12:28 dak.
Yeni sağlık düzenlemeleri grevleri durdurmadı
Yeni sağlık düzenlemeleri grevleri durdurmadı
Erdoğan'ın duyurduğu yeni sağlık düzenlemeleri meslek örgütlerince yeterli görülmedi.
Türkiye
15.03.2022
15 Mart 2022
Grevlerin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı
Grevlerin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı
Türkiye’de 14 Mart Tıp Bayramı’nda pek çok sağlık örgütü grev kararı aldı. DW Türkçe bu örgütlere taleplerini sordu.
Türkiye
14.03.2022
14 Mart 2022
Yargıdan emsal HPV aşısı kararı
Yargıdan emsal HPV aşısı kararı
Mahkeme, SGK'nın HPV aşısının bedelinin geri ödemesine ilişkin emsal bir karar verdi.
Türkiye
11.03.2022
11 Mart 2022
Koronavirüs önlemlerinin kaldırılması ve dünyadaki durum
Koronavirüs önlemlerinin kaldırılması ve dünyadaki durum
Türkiye’de bireysel koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesine uzmanlar nasıl bakıyor, yurt dışında durum nasıl?
Türkiye
03.03.2022
3 Mart 2022
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DW'nin Önerileri
Hekimler greve gidiyor: Talepleri neler?
Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu greve gidiyor. Hekimler ne talep ediyor?
Türkiye
04.02.2022
4 Şubat 2022
Almanya'da çocuk ve gençlere hatırlatma dozu önerisi
Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu 12 ila 17 yaşındaki çocuk ve gençlere hatırlatma dozu yapılmasını önerdi.
Almanya
13.01.2022
13 Ocak 2022
Vakalarda Omicron zirvesi: Alınan önlemler yeterli mi?
Koronavirüs vaka sayıları dünyada ve Türkiye’de zirvelerde. Peki önlemler yeterli mi, dünyada nasıl tedbir alınıyor?
Türkiye
06.01.2022
6 Ocak 2022