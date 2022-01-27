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Sağlık

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Gündem

Elinde koronavirüs maskesi taşıyan bir kişi

Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya
4 saat önce
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Dosya

Symbolbilder COVID-19-Vektor-Impfstoff
Fotoğraf: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Koronavirüs Aşısı

Koronavirüs aşıları hakkında merak edilenler DW Türkçe'nin koronavirüs aşısı dosyasında.

Moderna patent haklarından feragat ediyor

Küresel
8 Mart 2022

"Aşının çocuklarda ve gençlerde yan etkisi az"

Ortadoğu
27 Ocak 2022

BioNTech Omicron aşısı üretiyor

Almanya
12 Ocak 2022
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Güncel Konular

Sembol fotoğraf (Yazıhanesinde bir doktor)

Doktorlar sağlık alanındaki düzenlemeleri yeterli görmüyor

Doktorlar sağlık alanındaki düzenlemeleri yeterli görmüyor

Sağlıkta şiddet ve malpraktis ile ilgili TBMM’ye sunulan yasa teklifi grevleri sonlandırmayacak.
Türkiye
19 Mart 2022
external

Engellilerin dünyasında aşk ve seks

Engellilerin dünyasında aşk ve seks

Bilişsel bozukluğu olan kişilerde aşk ve seks genellikle tabu bir konudur. Almanya'nın Hannover kenti yakınlarındaki Langenhagen'de Lebenshilfe adlı bir yardım kuruluşuna ait yurtta ise durum farklı: "Herkes yakınlaşma ihtiyacını kendi belirlediği şekilde yaşayabilmelidir" ilkesini benimsemişler.
Almanya
15 Mart 2022
12:28 dak.
Foto: Arşiv

Yeni sağlık düzenlemeleri grevleri durdurmadı

Yeni sağlık düzenlemeleri grevleri durdurmadı

Erdoğan'ın duyurduğu yeni sağlık düzenlemeleri meslek örgütlerince yeterli görülmedi.
Türkiye
15 Mart 2022
Foto: Arşiv

Grevlerin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı

Grevlerin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı

Türkiye’de 14 Mart Tıp Bayramı’nda pek çok sağlık örgütü grev kararı aldı. DW Türkçe bu örgütlere taleplerini sordu.
Türkiye
14 Mart 2022

Yargıdan emsal HPV aşısı kararı

Yargıdan emsal HPV aşısı kararı

Mahkeme, SGK'nın HPV aşısının bedelinin geri ödemesine ilişkin emsal bir karar verdi.
Türkiye
11 Mart 2022
İstanbul Eminönü'nde koronavirüse karşı önlem amacıyla maske ile dolaşan insanlar

Koronavirüs önlemlerinin kaldırılması ve dünyadaki durum

Koronavirüs önlemlerinin kaldırılması ve dünyadaki durum

Türkiye’de bireysel koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesine uzmanlar nasıl bakıyor, yurt dışında durum nasıl?
Türkiye
3 Mart 2022
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DW'nin Önerileri

Doktorlar geçtiğimiz aylarda muayene süresinin 5 dakika ile sınırlandırılmasını da protesto etmişti

Hekimler greve gidiyor: Talepleri neler?

Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu greve gidiyor. Hekimler ne talep ediyor?
Türkiye
4 Şubat 2022

Almanya'da çocuk ve gençlere hatırlatma dozu önerisi

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu 12 ila 17 yaşındaki çocuk ve gençlere hatırlatma dozu yapılmasını önerdi.
Almanya
13 Ocak 2022

Vakalarda Omicron zirvesi: Alınan önlemler yeterli mi?

Koronavirüs vaka sayıları dünyada ve Türkiye’de zirvelerde. Peki önlemler yeterli mi, dünyada nasıl tedbir alınıyor?
Türkiye
6 Ocak 2022