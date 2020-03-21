Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirleri artırdı

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde enfeksiyondan korunmak için uygulanan tedbirleri artırdı. Anadolu Ajansı konuyla ilgili haberini Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı tavsiyelere dayandırdı. Tavsiye edilen önlemler kapsamında, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları isim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklama sonrasında ülke içindeki seyahat planları gibi bilgiler tam ve düzenli olarak tutulacak. Böylece bir vakanın ortaya çıkması halinde bu kişiyle temas eden kişiler doğru şekilde yönetilebilecek.

Konaklama tesislerinde, yurtlarda, huzuerevi ve yaşlı bakım merkezlerinde odalar ve diğer ve kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

Konaklama tesislerinde oda temizliği yapan kişiler ellerini yıkadıktan sonra temizliği eldivenli ellerle yapacak. Her bir oda temizliği öncesinde eldiven değiştirilecek.

Konaklama tesislerinde ve yurtlarda ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek. Bu alanların temizliği için su ve deteryanın yanı sıra çamaşır suyu ve klor tablet kullanılacak.

Solunum yolu enfeksiyonu olan personel çalıştırılmayacak

Restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası medafe 1 metreden az olmayacak. Açık büfe uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde konaklayanlarda COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması halinde, buralarda kalanların hayati risklerinin yüksek olması nedeniyle semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, şuur durumu ve oksijen satürasyonu) huzurevi sağlık personeli tarafından yakından takip edilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı

İçişleri Bakanlığı da asker uğurlamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada sosyal mesafe kuralının asker uğurlamalarında da uygulanması gerektiği belirtildi.

Erdoğan: Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalısınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma akşamı vatandaşlara hitaben bir sesli mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum" dedi.

"Hijyen kurallarına kati suretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" diyen Erdoğan "Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha bir çok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evde geçirmeye özen gösterelim" ifadelerini kullandı.

DW / EC, JD

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