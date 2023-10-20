Sağlık Bakanlığı: Gazze'de can kaybı 4 bin 137'ye yükseldi

Hamas-İsrail çatışmaları 14'üncü gününe girerken can kayıpları da artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında şimdiye kadar 4 bin 137 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın kontrol ettiği Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada 14 gündür süren çatışmalarda 13 bin 162'den fazla Filistinli'nin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in verdiği bilgiye göre çoğunluğu 7 Ekim'deki ilk Hamas saldırılarında olmak üzere bin 400'den fazla İsrailli öldürüldü. İsrail ordusu ayrıca 203 kişinin de saldırılar sırasında Hamas tarafından kaçırılarak, Gazze'de rehin tutulduğunu duyurdu.

Hamas'ın açıkladığı güncel verilere göre İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 46 sağlık çalışanı da hayatını kaybetti, 85 sağlık çalışanı ise yaralandı. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle yedi hastane ve 21 sağlık merkezi, jeneratör yakıtları bittiği için faaliyetlerini sürdüremiyor.

Kilisede 18 can kaybı

Öte yandan Perşembe günü Gazze'de füze saldırısı sonucu ağır hasar gören Ortodoks Porphyrius Kilisesi'nde can kaybı olduğu bildirildi.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Perşembe akşamı yaptığı açıklamada İsrail hava kuvvetlerini suçlarken, saldırıda şu ana kadar tespit edilen ölü sayısını, dokuzu çocuk olmak üzere 18 olarak duyurdu. Açıklamada yaklaşık 100 kişinin ise enkaz altında kaldığının tahmin edildiği belirtildi. Alman yardım kuruluşu Caritas International Freiburg'da yaptığı açıklamada, yerel bir çalışanının da ölenler arasında olduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun bir sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının hedefinde kilisenin olmadığını, "İsrail'e füze ve havan topu atan bir Hamas teröristinin komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığını" savundu. Sözcü, saldırı sırasında "bir kilisenin duvarının hasar gördüğünü" ileri sürdü.

AFP,dpa,KNA/TY,HT

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