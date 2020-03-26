Sağlık Bakanı: Türkiye'de tüm illerde koronavirüs var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yeni koronavirüs verilerini açıkladı. 1 Nisan itibarıyla 14 bin 396 test yapıldığını ve 2 bin 148 yeni vaka tespit edildiğini belirten Koca, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 15 bin 679'a, ölü sayısı 277'ye yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 979, entübe hasta sayısı 692 olarak açıklanırken toplamda 333 hastanın da iyileştiği bildirildi.

Koca, dünyada koronavirüsle mücadelede gösterilen başarıların izolasyon sayesinde olduğunu belirterek "temas, mesafe ve izolasyon" kelimelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan Koca, vakalar arasında ölüm oranının şu an yüzde 1,8 olduğunu kaydetti.

"Son ilde de görüldü"

Şimdiye kadar vaka ve ölümlerde verilerin illere göre dağılımını vermeyi tercih etmediklerini belirten Koca, "Sebep, İtalya benzerini yaptı. Bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti, o ilimizde de dün itibarıyla iki vakanın görülmesiyle bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta artık sakınca olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

İllerdeki veriler...

Koca İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka bulunduğunu açıkladı. Tabloda Isparta'da 268, Sakarya'da 207, Adana'da 197, Bursa'da 135 ve Samsun'da 112 vaka olduğu görüldü. Toplam 39 ilde can kaybı olduğunu, 42 ilde can kaybı bulunmadığını belirten Koca, ölüm vakalarında da ağırlığı İstanbul'un oluşturduğunu, İstanbul'u İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya ve Zonguldak'ın izlediğini kaydetti. Koca'nın gösterdiği tabloda İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara ve Konya'da 7'şer, Zonguldak, Trabzon ve Balıkesir'de 5'er, Adana ve Sakarya'da 3'er ölüm vakası olduğu görüldü.

60 yaş üstü ve tansiyon uyarısı

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yüzde 79,5'inin ve yoğun bakımdakilerin yüzde 74,7'sinin 60 yaş üzerinde olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, hayatını kaybedenlerin yüzde 68,8'inin ve yoğun bakımdakilerin yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu bildirdi ve 60 yaş üstü vatandaşların izolasyonunun önemine bir kez daha vurgu yaptı.

601 sağlık çalışanında koronavirüs

Bakan Koca, sağlık sektöründe çalışanlar arasında vaka sayısıyla ilgili bir soruya da "Pozitif çıkan sayısının fazla olduğunu söylemek istiyorum. Sayısını vermek çok içimden gelmiyor. 601 kişi" dedi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının korunması için gerekli ihtiyaçların karşılanmasına azami gayret gösterdiklerini vurguladı.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe