 Sağlık Bakanı Koca’dan uyarı | TÜRKİYE | DW | 14.06.2020

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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca’dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 1000'i geçmesi üzerine, yeni tablonun salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiği uyarısını yaptı.

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca (DHA)

Türkiye'de son iki günde yeni koronavirüs vakalarının sayısının 1000'i geçmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarıda bulundu.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun" ifadelerine yer verdi.

Koca ayrıca, "Kontrollü sosyal hayat, maske + mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Bakan Koca'nın dün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Cumartesi günü itibarıyla 1459 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti, 14 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koca, verileri açıkladığı paylaşımda " Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Koca'nın Cuma günü itibarıyla yeni vaka sayısını 1195 olarak açıklamıştı. Türkiye'de 30 Mayıs'tan bu yana bir gün içinde kaydedilen yeni vaka sayısı 1000'in altındaydı.

DW/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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