Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk Hava Yolları uçağı ile Singapur'a giden bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Koca, THY uçağında hastalık tespit edilen yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu söyleyerek, "Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebatın tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.

Singapur'daki The Straits Times, 3 Mart'ta Türkiye üzerinden Singapur'a gelen Türk Hava Yolları'na ait uçaktaki bir yolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazmıştı.

Haberde Singapurlu yetkililerin konuyla ilgili olarak Türkiye büyükelçiliğiyle iletişim halinde oldukları kaydedilmişti. Gazete, koronavirüs vakası nedeniyle İstanbul'a dönmek üzere yola çıkacak uçağın testler nedeniyle gecikmeli olarak kalkış yapabildiğini belirtmişti.

Türkiye'de şu ana dek tespit edilmiş koronavirüs vakası yok.

DW / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe