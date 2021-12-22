Sağlık Bakanı Koca: Turkovac acil kullanım onayı aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de üretilen Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması dolayısıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda konuşan Sağlık Bakanı Koca, yerli inaktif Covid-19 aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığını söyledi.

Koca, "Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Covid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk" dedi.

Gelecek hafta yaygın kullanıma geçilecek

Sağlık Bakanı Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak?" şeklindeki sorusunu

"Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de üretilen aşıların uluslararası topluma da sunulacağını belirterek, "Biz aşı hasisliği yapan bir ülke değiliz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Turkovac aşısının acil kullanım onayı almasını twitter hesabından da paylaştı. Koca, "Ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

TİTCK acil onay açıklaması

Turkovac'a acil kullanım onayı veren Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) internet sitesinde yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

DW,dha/TY,SSB

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