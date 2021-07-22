 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlar zayıf noktamız | Türkiye | DW | 23.07.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlar zayıf noktamız

Türkiye'de son 24 saat içinde kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 11 bin 94 oldu. Mayıs ayı ortasından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedilirken son 24 saatte 60 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

default

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin Günlük Covid-19 Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre son 24 saat içinde 11 bin 94 yeni koronavirüs vakası görülen Türkiye'de bir gün içinde koronavirüsten can kaybı 60 oldu. Aşı kampanyasında toplamda 65 milyon dozun geçildiğini söyleyen Koca, "Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. Ertelemeden ilk dozu yaptıralım" dedi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olmuş olanların toplama oranı yüzde 63,26. Yetişkinlerde her iki dozu da yaptıranların oranı ise yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Aşılama kampanyasında başı çeken iller Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde ise aşılama oranı düşüyor. Aşılamanın geri kaldığı iller sondan başa doğru Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca Copyright: DHA, Demirören Nachrichten Agentur Rechte frei für DW Schlagwörter: Türkei, Fahrettin Koca, coronavirus, Gesundheit

Koca: Son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık 22.07.2021

Türkiye'de son 24 saat içinde 9 bin 586 yeni koronavirüs vakası görüldü. Sağlık Bakanı Koca "Son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık" dedi.

SAGLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA BASKANLINDA KORONAVIRUS BILIM KURULU 8'INCI KEZ TOPLANDI FOTO:DHA-ANKARA Redakteur: Aydin Üstünel Die Rechte des Fotos sind für die DW frei

Koca: Ya biraz geç olursa? 21.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşısını henüz olmayan vatandaşlara aşı işini ertelememeleri uyarısı yaptı.

Die griechische Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein, um Anti-Impf-Demonstranten während einer Kundgebung auf dem Syntagma-Platz zu vertreiben. Tausende von Menschen protestierten gegen die Maßnahmen der griechischen Regierung, um die Corona-Pandemie einzudämmen und die Impfungen voranzutreiben. +++ dpa-Bildfunk +++

Aşı zorunluluğu: Mitsotakis'ten Anayasa vurgusu 23.07.2021

Hükümetin aşı zorunluluğu getirmesine yönelik protestolar düzenlenen Yunanistan’da Başbakan Mitsotakis, Anayasa’ya işaret ederek, aşı zorunluluğunun Anayasa ile uyumlu olduğunu savundu.