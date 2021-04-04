Sağlık Bakanı Koca: Önlemleri gevşettik maalesef

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada "Önlemleri gevşettik maalesef" dedi.

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı mülakata yer verdi. Hakan, "Bu gidiş nereye?" diye sorduğunu ve Koca'nın da yanıt olarak "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef" dediğini yazdı.

"Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak… Beraberinde de hareketliliği azaltmak..." diyen Koca "Önce tedbir, sonra aşı' ya da 'önce aşı, sonra tedbir' değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok" diye konuştu.

"Hedefimiz temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak"

Mayıs, en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamayı hedeflediğini belirten Koca "İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca Ramazan ayında hareketliliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

"Aşılama olumlu etki yarattı"

65 yaş üstünün aşılanmasının olumlu etki yarattığını belirten Koca "Artan vaka sayısına göre hastanede entübe olan, yoğun bakıma alınan, hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz" dedi. Koca "65 yaş üzeri kişilerin vefat oranı, yüzde 20'ye yakın düştü. Başka bir parametre söyleyeyim: 20 yaşla 64 yaş arası ölüm oranı yüzde 20'den yüzde 32'ye çıkarak yüzde 50'nin üzerinde arttı. Bu oranlar, aşının etkisini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca "Sağlık sisteminde tıkanma var mı?" sorusuna verdiği yanıtta "Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında" diye konuştu.

Rusya ile Sputnik aşısı için görüşülüyor

Aşı konusunun sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sorun olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca Çin'in ürettiği Sinovac aşısının her türlü olumsuz şarta rağmen Türkiye'ye yine geleceğini söyledi. BioNTech kurucusu Uğur Şahin ile görüştüğünü söyleyen Koca gelen 4,5 milyon doz aşının sayısının daha da artacağını söyledi. Rusya Sağlık Bakanı ile de bir görüşme yaptığını belirten Koca Rusya'nın ürettiği Sputnik aşısının da üçüncü alternatif olduğunu belirterek aşının toksikolojisinin başlatıldığını ve ara sonuçların iyi çıktığını belirtti. Koca Rus yetkililerle haftaya tekrar görüşeceklerini söyledi.

DW / EC, SSB

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