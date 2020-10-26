Sağlık çalışanlarına istifa ve izin yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile ilgili yeni düzenlemeleri hazırlanan yeni bir genelge ile 81 ilin valiliğine iletti. Buna göre merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin, "her ne sebeple olursa olsun" salgın sürecinde görevinden istifa talebinin kabul edilmeyeceği belirtildi. Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacakların görevlerinden ayrılabilecekleri vurgulanan genelgede, kapsam dışındakilere ise emeklilik işlemi yapılmayacağı ifade edildi.

"Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek" denilen genelgede, atamalardaki kısıtlamalara da dikkat çekildi.

Atamalardaki kısıtlamalar

Bu çerçevede "eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamaların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu" belirtildi.

Genelgede ayrıca sağlık tesislerinde görevdeyken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılmasının gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

Başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep eden personele bu süreçte onay verilmeyeceği vurgulanan genelgede, kamu hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlık tarafından zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin ise derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacağı da valiliklere iletildi.

Yıllık ve ücretsiz izinler durduruldu

Sağlık Bakanlığı, istisnalar dışında ücretsiz izinlerin de durdurulacağını açıkladı.

Evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi yasal mazeret izinleri hariç Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin de ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu.

Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izninin kurum amirlerinin uygun göreceği zamanda kullandırılacağı belirtilen genelgede, doğum sonrası alınan annelik izni sonrası ve sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı talep edilen ücretsiz izinler dışında personale ücretsiz izin verilmeyeceği vurgulandı.

DHA,HS/BK

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