Sağlık çalışanlarına ek ödeme nasıl yapılacak?

Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği yayımlandı, ancak ayrıntılar Pazartesi günü belli olacak. Ancak performansa dayalı ödemeye eleştiriler var.

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin hazırlanan Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde ne kadarlık bir artışa gidildiği ise henüz belli değil.

Yönetmeliğin ayrıntılarının yakında netleşmesi beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pazartesi gününe işaret etti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak" ifadesini kullandı.

Sağlık meslek örgütlerinden alınan bilgiye göre uzman hekimlerin ek ödemelerinde yaklaşık 8 bin TL'lik bir artış bekleniyor. Asistan ve pratisyen hekimlerin maaşlarına ise 4 ile 6 bin TL arasında bir farkın yansıyacağı belirtiliyor. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde de derece ve unvanlarına göre en az 400 TL olmak üzere belirli miktarlarda artışa gidileceği ifade ediliyor.

Ek ödemelerle ilgili net rakamlar Pazartesi günü ortaya çıkacak.

TTB: Performans sistemini daha da yaygınlaştıracak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) gibi meslek örgütleri de bir yandan yönetmeliğin ayrıntıları üzerinde çalışıyor. Sağlık meslek örgütlerinin yeni yönetmeliğe, performans sistemini daha da yaygınlaştıracağı iddiasıyla itirazları var.

TTB Merkez Konsey Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, iktidarın bu tür yasa ve yönetmelikleri kendilerine danışmadan hazırlamasını eleştirdi. Eroğulları, sağlıkta şiddet ve malpraktis yasasını örnek gösterdi. Sağlık çalışanları, sağlıkta şiddet olaylarının artması üzerine yurt genelinde eylemler yapmış, tepkiler üzerine Mayıs ayında TBMM Genel Kurulu'nda sağlıkta şiddet ve malpraktis yasası kabul edilmişti. Ancak sağlık çalışanları, bu yasanın kendilerine danışılmadan hazırlandığını ve yetersiz olduğunu dile getirmişti.

Malpraktis, tıbbi müdahalenin standartlara uygun yapılmayarak hastanın zarar uğratılmasını ifade ediyor.

"Daha önce şiddet ve malpraktis yasasında olduğu gibi meslek örgütleriyle, derneklerle, sendikalarla görüşmeden ve performans sisteminin devamını sağlayacak bir yönetmelik çıkarıldığını" ifade eden Eroğulları, performans sisteminin sakıncalarına dikkat çekti. Eroğulları, "Belirtilen performansı sağlamak için hekimin gerçekten çok çok insan üstü bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Hak ettiğini alabilmek için normalin bir kaç katı çalışması gerekebilir ve bu çalışma barışını da bozuyor" diye konuştu.

Sağlık çalışanları çalışma koşullarına ilişkin geçtiğimiz aylarda eylemler düzenlemişti Fotoğraf: Murat Deliklitas/DHA

SES: Rekabet ve angarya çalışması demek

SES Genel Eğitim Genel Örgütlenme Sekreteri Sıddık Akın da bir yandan yönetmeliği incelemeye devam ettiklerini belirterek "Ancak ilk gördüğümüz performans sisteminin devamı sağlanıyor hatta daha da genişletiliyor" değenlendirmesini yaptı.

Döner sermayenin kaldırılmasını ve yoksulluk sınırının üzerine giydirilmiş temel bir ücret talep ettiklerini hatırlatan Akın da yönetmeliğin kendilerine danışılmadan hazırlanmış olmasını eleştirdi. Akın, "En azından sağlık iş kolunda örgütlü olan kurumların temsilcileri dinlenmeliydi" dedi.

Performans sisteminin "rekabet ve angarya çalışması" demek olduğunu kaydeden Akın sözlerini "Bir de teşvik puanı getiriliyor. Sağlık emeçileri zaten işlerini yapıyor. İşlerini yapmaları için teşvik uygulamasına gerek yok" diye sürdürdü.

Sağlık çalışanları ne istiyor?

"Ek ödeme değil emekliliğe yansıyacak, emeklerinin karşılığını alacakları bir tek ödeme" istediklerini ifade eden TTB Merkez Konseyi Üyesi Eroğulları, "Dallanıp budaklandırmadan hekimlere şu kadar ücret veriyoruz denebilir. Emekliliğe de şu yansıyacak şeklinde çok basit bir düzenlemeyle bu giderilebilir" şeklinde taleplerini dile getirdi.