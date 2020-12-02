 Sağlık çalışanları için önlem çağrısı | TÜRKİYE | DW | 02.12.2020

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TÜRKİYE

Sağlık çalışanları için önlem çağrısı

Koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye'de sağlık çalışanlarının "tükenmişlik" sınırına geldiği belirtiliyor. Sağlık Emekçileri Sendikası, Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanları için önlemler alınmasını talep ediyor.

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Sağlık çalışanları için önlem çağrısı

Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısının Ağustos’ta 44 olduğu Türkiye’de, günlük ölüm sayısı 200’e yaklaştı. Son bir gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 31 bini aştı. 
. Sağlık meslek örgütleri doluluk oranının yüzde 100’ü bulduğu hastaneler için alarm veriyor. Sağlık Emekçileri Sendikası Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak acilen yapılması gerekenlere ilişkin bir liste oluşturdu.

Sendika KHK’yla işten çıkarılan sağlık personelinin işe iade edilmesi dahil sağlık personeline takviye gücün artırılmasını istiyor. 

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© Deutsche Welle Türkçe

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Sağlık çalışanları için önlem çağrısı  

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