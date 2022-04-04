Sırbistan'da seçimi Vucic kazandı

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminden galip çıkan Aleksandar Vucic, beş yıl daha bu görevi sürdürmeye hak kazandı.

Seçim komisyonu, yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 59,5'ini alan Vucic'in kazandığını duyurdu.

Kullanılan oyların yüzde 87,67'sinin sayıldığı seçimde, Avrupa yanlısı ve merkezci muhalefet partilerinin kurduğu "Zafer için İttifak" koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı olan emekli general Zdravko Ponos ise yüzde 17,5 oy aldı.

Sırbistan'da vatandaşlar Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra parlamento ve başkent Belgrad dâhil bazı şehirlerin belediye başkanlarını belirlemek için yapılan yerel seçimlerde oy kullandı.

Seçim komisyonu, Vucic liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) parlamento seçimini de yüzde 43,4 oy toplayarak kazandığını açıkladı. Muhalefet partilerinin oluşturduğu seçim ittifakı yüzde 13,1'de kalırken SNS'nin uzun yıllardır koalisyon ortağı olan Sırbistan Sosyalist Partisi yüzde 11,7 oy aldı.

Zafer konuşması

Sırbistan'da 2017'den beri cumhurbaşkanı olan 52 yaşındaki Vucic, resmi sonuçlar açıklanmadan zafer konuşmasını yapmıştı. İki milyon 245 bin oy alarak oyların yaklaşık yüzde 60'ını topladığını ve ikinci tura gerek kalmadan seçimi kazandığını belirten muhafazakâr lider Vucic, "Çok yüksek sayıda insanın oy kullanmasından ve Sırp toplumunun demokratik mizacını göstermesinden ötürü" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki yüz elli sandalyeli parlamentonun üyelerinin belirlendiği genel seçimi kazandığını da seçim komisyonundan önce duyuran Vucic, "Sırbistan vatandaşları, size çok teşekkür ediyorum... Sonsuz gururlu ve sonsuz mutluyum" dedi.

Ukrayna savaşının ve pandeminin etkilerini avantaja çeviren Vucic, Sırp seçmene belirsizlikleri giderme ve istikrar vaadinde bulunmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı zafer konuşmasında, "Ukrayna krizinin bu seçim sonuçlarındaki etkisi de çok büyük" ifadesini kullandı.

DW,AP,AFP,rtr / CÖ,ET

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