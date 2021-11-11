Sırbistan, Balkanlar'da yer alan bir devlet. Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Bulgaristan ile komşudur.

Başkenti Belgrad olan Sırbistan, tarihe karışan Yugoslavya'nın tüm siyasî ve hukukî sorumluluklarını devam ettirmektedir. 2012 yılında Sırbistan'a resmen AB aday ülke statüsü verilmiştir. DW Türkçe'nin Sırbistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.