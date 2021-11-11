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Sırbistan, Balkanlar'da yer alan bir devlet. Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Bulgaristan ile komşudur.
Başkenti Belgrad olan Sırbistan, tarihe karışan Yugoslavya'nın tüm siyasî ve hukukî sorumluluklarını devam ettirmektedir. 2012 yılında Sırbistan'a resmen AB aday ülke statüsü verilmiştir. DW Türkçe'nin Sırbistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Bosna-Hersek’te savaşın bitmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Buna rağmen etnik gruplar arasında bugüne kadar barış tesis edilemedi. Saraybosnalı bir grup graffiti sanatçısı ülkenin bölünmüş durumunu yaptıkları graffitilerle değiştirmek, farklı etnik grupları kaynaştırmak istiyor. Bunun için de pek çok proje uygulamada.