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Sırbistan

Sırbistan, Balkanlar'da yer alan bir devlet. Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Bulgaristan ile komşudur.

Başkenti Belgrad olan Sırbistan, tarihe karışan Yugoslavya'nın tüm siyasî ve hukukî sorumluluklarını devam ettirmektedir. 2012 yılında Sırbistan'a resmen AB aday ülke statüsü verilmiştir. DW Türkçe'nin Sırbistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Titel: Waldbrände in Bosnien Schlagworte: Waldbrände, Bosnien, Wann wurde das Bild gemacht?: 2021 Wo wurde das Bild aufgenommen? Bosnien und Herzegowina Copyright: Klix.ba Klix.ba ist DW Partner Bildbeschreibung (Bild: Dodik) Milorad Dodik, Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums (Bosnien und Herzegowina) Bildbeschreibung: (Eufor, Feuer,Feuer2) Im Süden Bosniens brachen nach Behördenangaben zuletzt rund ein Dutzend Waldbrände aus, vor allem in den Regionen Mostar und Konjic. Wie das Sicherheitsministerium mitteilte, kämpften bei Mostar neben Feuerwehrleuten auch örtliche Jagdvereine und Anwohner gegen die Flammen. via Mehmed Smajic

Bosnalı Sırp lider: Barışı Sırp Cumhuriyeti için feda etmeye hazır değilim 11.11.2021

Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.
Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde? 29.09.2021

Balkanlarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim ve Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’un AB’ye tam üyelik müzakerelerinin Bulgaristan tarafından bloke edilmesi, bölgede yeni bir krize kapı araladı.
30.06.2021 *** Reisende gehen im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) mit Koffern durch den Abflugsterminal. Die Delta-Variante breitet sich in vielen Ländern Europas aus. Zu den sogenannten Virusvariantengebiete zählen aktuell neben Indien und Großbritannien auch Portugal und Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

AB altı ülkeyi artık "güvenli" görmüyor 09.09.2021

Avrupa Birliği; Japonya, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Brunei'yi "güvenli seyahat" listesinden çıkardı. Bu ülkelerden gelenler artık test ya da karantina gibi önlemlere tabi tutulabilecek.
Frauen-Volleyball Nationalmannschaft der Türkei, die heute im Halbfinale gegen Serbien in Belgrad 3-1 verloren haben. Datum: 3.9.2021

Türkiye yarı finalde Sırbistan'a yenildi 03.09.2021

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında ev sahibi Sırbistan’a 3-1 yenildi. A Milliler üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.
President Donald Trump speaks after participating in a signing ceremony with Serbian President Aleksandar Vucic, seated left, and Kosovar Prime Minister Avdullah Hoti, seated right, in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 4, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Trump: Sırbistan İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıyacak 04.09.2020

ABD Başkanı Donald Trump Sırbistan’ın ABD’nin izinden giderek İsrail’deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.
30.07.2019, Sachsen, Leipzig: Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben.(zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi 12.08.2020

2019 yılında Almanya’nın sınır dışı kararı verdiği kişilerin sayısı 11 bini geçti. Sınır dışı kararı verilen kişiler arasında Ukrayna, Arnavutluk ve Sırbistan vatandaşları başı çekiyor.
Protesters clash with riot police outside Serbia's National Assembly building in Belgrade on July 8, 2020, during a demonstration against a weekend curfew announced to combat a resurgence of COVID-19 infections. - Serbia's president said today that a weekend curfew to combat a resurgence of coronavirus infections might be scrapped after the measure sparked angry protests that ended in clashes with police. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) (Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

Belgrad'daki korona protestosunda göstericiler polisle çatıştı 09.07.2020

Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Vucic’in sokağa çıkma yasağı ilan etmesi üzerine başlayan gösterilerde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.
epa05539120 Bulgarian border police secure the fence on the border between Turkey and Bulgaria during the visit of Hungarian Prime Minister Viktor Orban at the border checkpoint of Lesovo, some 350 km from Sofia, Bulgaria, 14 September 2016. Hungarian Prime Minister Viktor Orban is on a one day-official visit to Bulgaria. EPA/VASSIL DONEV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan aralarındaki sınırları açıyor 19.05.2020

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan koronavirüs nedeniyle getirilen serbest dolaşım kısıtlamalarını gevşetiyor. Üç ülke aralarındaki sınırları 1 Haziran’dan itibaren yeniden araç trafiğine açmaya hazırlanıyor.

Bosna-Hersek'te bölünmeye karşı graffiti 05.05.2019

Bosna-Hersek’te savaşın bitmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Buna rağmen etnik gruplar arasında bugüne kadar barış tesis edilemedi. Saraybosnalı bir grup graffiti sanatçısı ülkenin bölünmüş durumunu yaptıkları graffitilerle değiştirmek, farklı etnik grupları kaynaştırmak istiyor. Bunun için de pek çok proje uygulamada.

28.04.2019 Spanish Prime Minister and Socialist Party candidate Pedro Sanchez gestures to supporters gathered at the party headquarters waiting for results of the general election in Madrid, Sunday, April 28, 2019. Spain's governing Socialists won the country's national election Sunday but will need the backing of smaller parties to stay in power, while a far-right party rode a groundswell of support to enter the lower house of parliament for the first time in four decades, provisional results showed. (AP Photo/Andrea Comas)

"İspanya’da toplumsal bütünlük tehlikede" 30.04.2019

İspanya seçimlerinin sonuçları, Berlin’deki Batı Balkan zirvesi ve Almanya’nın askeri harcamaları bugün Alman basınında öne çıkan konular arasında bulunuyor.

Mitarbeiter des Auswärtigen Amts mühen sich am 28.08.2014 bei der Westbalkan-Konferenz in Berlin vor dem Gruppenbild der Außenminister mit den wehenden Fahnen, die umzukippen drohen. Bei der Konferenz mit den Regierungschefs, Außenministern und Wirtschaftsministern der sechs Staaten des westlichen Balkans sowie Kroatiens und Sloweniens in Berlin, sollen offene Fragen in der Region aufgegriffen, die Zusammenarbeit der Länder untereinander gestärkt und die Annäherung an Europa behandelt werden. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa |

Berlin'de Batı Balkan zirvesi 29.04.2019

Berlin'de Almanya ve Fransa öncülüğünde düzenlenecek Balkan zirvesinin gündeminde Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerin artan nüfuzu, bölge ülkelerinin AB üyelik süreci ve Sırbistan-Kosova anlaşmazlığı öne çıkıyor.
Fußball Länderspiel Deutschland - Serbien am 20.03.2019 in der Volkswagen Arena in Wolfsburg Tor zum 0:1 durch Luka Jovic ( Serbien ) DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** Football international Germany Serbia on 20 03 2019 at the Volkswagen Arena in Wolfsburg Goal to 0 1 by Luka Jovic Serbia DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xRx

Gündoğan’a ırkçı tezahürat: Üç zanlı teslim oldu 22.03.2019

Almanya-Sırbistan milli futbol karşılaşmasında, futbolculardan İlkay Gündoğan ve Leroy Sane’ye ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratlar yapan ve haklarında soruşturma başlatılan üç kişi polise teslim oldu.
Gedenkstätte in Srebrenica Autor: Marinko Sekulic -Korrespondent der DW aus Srebrenica - Bosnien und Herzegowina

Hollanda'ya yönelik Srebrenitsa kararını bozma çağrısı 01.02.2019

Hollanda'da başsavcı, ülkeyi Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu tutan kararın bozulması için çağrı yaptı. Başsavcı, Hollanda askerlerinin karşı karşıya olduğu savaş tehdidinin gözardı edilmemesini istiyor.

People attend an anti-government protest in Belgrade, Serbia, January 5, 2019. REUTERS/Marko Djurica

Sırplar Vuçiç'e karşı beşinci kez sokağa çıktı 06.01.2019

Üst üste beşinci kez sokağa çıkan 15 bin Sırp, Cumhurbaşkanı Vuçiç'i protesto etti. Göstericiler Vuçiç'i otoriter bir yönetim tarzı izlemek ve sivil topluma baskı uygulamak ile suçluyor.
A F-16 aircraft releases flares during the Noble Sword-14 NATO international tactical exercise at the land forces training centre in Oleszno, near Drawsko Pomorskie, northwest Poland September 9, 2014. About 1,700 soldiers from Croatia, Estonia, France, the Netherlands, Lithuania, Germany, Norway, Poland, Slovakia, Slovenia, the U.S., Turkey, Hungary, Britain and Italy are participating in the three-week exercise. REUTERS/Kacper Pempel (POLAND - Tags: POLITICS MILITARY)

Hırvatistan'dan İsrail'e F-16 ültimatomu 03.01.2019

İsrail'den 12 adet kullanılmış F-16 savaş uçağı almak isteyen Hırvatistan, modernizasyonlu uçakların satışı ABD'nin vetosuna takılınca İsrail hükümetine 11 Ocak'a kadar süre tanıdı.
29.12.2018 Demonstrators holding Serbian flags attend an anti-government protest in central Belgrade, Serbia, December 29, 2018. REUTERS/Marko Djurica

Sırbistan'da Vucic karşıtı gösteriler dördüncü haftasında 30.12.2018

Cumhurbaşkanı Vucic yönetimi altında özgürlüklerinin kısıtlandığını, medyanın denetim altına alındığını ve muhaliflerin seslerinin kısıldığını düşünen binlerce Sırp, Cumartesi akşamı dördüncü defa sokaklardaydı.
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