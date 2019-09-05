 Sınır Tanımayan Doktorlar: Sığınmacı krizi siyasi | TÜRKİYE | DW | 06.09.2019

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TÜRKİYE

Sınır Tanımayan Doktorlar: Sığınmacı krizi siyasi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ni sığınmacıları "ortada bırakmakla" suçladı. Yaklaşık 6 bin kişilik kamplarda 20 binden fazla sığınmacı kalıyor.

Sakız adasında kamplarda yer kalmadığı için sığınmacılar çadırlarda yaşıyor

Sakız adasında kamplarda yer kalmadığı için sığınmacılar çadırlarda yaşıyor

Yunanistan adalarındaki sığınmacı kampları alarm veriyor. Adalardaki kamplarda olması gerekenden üç kat fazla sığınmacı barınıyor. Midilli, Sakız, Sisam, Leros ve Kos adalarındaki kayıt merkezlerinin toplam kapasitesi 6 bin 338. Ancak Yunanistan makamlarının verdiği bilgiye göre bu adalarda halen 20 bin 594 sığınmacı bulunuyor.   

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ı, Yunan adalarındaki on binlerce sığınmacıyı bilinçli olarak ortada bırakmakla suçladı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yunanistan Koordinatörü Tommaso Santo, adalardaki olumsuz koşulları "Siyasetin neden olduğu bir kriz " olarak tanımladı.  

Santo, Yunaristan ve AB makamlarının aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sığınmacıları üç yıldan daha uzun bir süredir son derece olumsuz koşullarda tutulduğunu dile getirerek, bazı çocukların olumsuz kamp koşuları nedeniyle intihar teşebbüsünde bulunduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Atina Temsilcisi Philippe Leclerc Yunanistan'ın yarı resmi haber ajansı ANA-MPA'ya yaptığı açıklamada, korunmaya gereksinim duyan 7 bin sığınmacının derhal ana karaya nakledilebileceğini söyledi.

Ancak bu durumda ana karadaki kamplarda yığılmaların olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Yunanistan makamları, son 48 saatte Türkiye'den 300'den fazla göçmenin Yunan adaları ile anakaraya geçtiklerini açıkladı. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında imzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçen sığınmacılar Türkiye'ye iade edilebiliyor. Avrupa Komisyonu'nun göçün gelişimiyle ilgili hazırlanan özel bir raporunda ise Yunanistan’dan Türkiye'ye sığınmacıları “geri gönderme işlemlerinin” “düşündürücü bir biçimde yavaş” yapıldığı ifade edildi.

dpa/TY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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