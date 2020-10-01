 Sıfır ve ikinci el araçlar pahalanınca hasarlı araçlara ilgi arttı | GÜNDEM | DW | 24.12.2021

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GÜNDEM

Sıfır ve ikinci el araçlar pahalanınca hasarlı araçlara ilgi arttı

Türk Lirası’nın geçen haftalardaki değer kaybı araç fiyatlarını yükseltti. Aradaki farkı karşılayamayan vatandaşlar tamir edilmiş hasarlı araçlara yöneldi.

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Türkiye'de döviz kurunun oynaklığı sıfır ve ikinci el araç piyasasında belirsizliklere yol açtı. Araç fiyatlarının özellikle geçen haftalarda hayli yükseldiği görüldü.

Vatandaş ise çözümü hasarlı araçları tamir ettirip kullanmakta buldu. Bunun yanı sıra yedek parça fiyatları da arttı. Çare ise hurda araçlardan alınan parçalar oldu. DW Haber oto sanayiye giderek durumu ortaya koydu.

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© Deutsche Welle Türkçe

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