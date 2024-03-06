"Süper Salı"nın galipleri Trump ve Biden

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için 15 eyalette birden ön seçimlerin düzenlendiği "Süper Salı"nın galipleri mevcut Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump oldu. Henüz resmileşmese de iki aday böylece 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

12'den fazla eyalette kolay bir zafer elde eden Trump'ın rakibi Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley ise Vermont'ta uyarı niteliğinde sürpriz bir galibiyet kazanarak rakibinin 15 eyalette birden zaferini ilan etmesinin önüne geçmiş oldu.

Haley çekilecek mi?

Ancak Haley'in bu zaferine rağmen Trump, en yoğun nüfuslu eyaletlerde galip çıkarak başkanlık yarışını garantiledi. 77 yaşındaki eski Başkan, Teksas ve Kaliforniya'nın yanı sıra Alabama, Maine, Kuzey Karolina, Tennessee ve Virginia'da da kazanarak yüzlerce delegenin oyunu garantilemiş oldu. "Süper Salı"da 850'den fazla delege seçiliyor. Bu da Başkan adayını belirleyecek delegelerin üçte birisine tekabül ediyor. Cumhuriyetçilerin kongresinde Başkan adayı seçilebilmek için 2 bin 429 delegeden bin 215'inin oyunu almak gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın rakibi Nikki Haley Fotoğraf: Scott Eisen/Getty Images

Bu hedefe giderek yaklaşan Trump, zafer konuşmasında rakibinden söz etmeyerek parti içinde "birlik" istediğini vurguladı. Trump'ın rakibi ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in ise Vermont'ta kazandığı sembolik zafere karşın artık gerçekçi bir şansı bulunmuyor. Buna rağmen yarışa devam edip etmeyeceği merak edilen Haley'in adaylıktan çekilmesi halinde Trump yeniden Başkan adaylığını fiilen kesinleştirmiş olacak ve 5 Kasım'da düzenlenecek Başkanlık seçimlerinde muhtemelen Biden'a karşı yarışacak.

Trump, rakibi Haley karşısında adaylığını garantilemiş oldu. Fotoğraf: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Biden'a karşı sürpriz zafer

Demokratların aday adaylığı için ciddi bir rakibi bulunmayan mevcut Başkan Biden da "Süper Salı"da zaferini ilan ederek halihazırda adaylığını garantilemiş oldu. Ancak Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan 50 binden az nüfuslu ada ülkesi Samoa'dan Başkan için sürpriz bir yenilgi geldi. İsmi yaygın olarak tanınmayan iş insanı Jason Palmer, Biden'a karşı sembolik bir zafer kazandı.

Bazı seçmenler, 2020 seçimlerinde de karşı karşıya gelen iki adayın yeniden Beyaz Saray için yarışması ihtimalinden rahatsız. Trump'ın 77, Biden'ın 81 yaşında olması adaylara ilişkin başlıca endişe kaynağını oluşturuyor.

Anketlere göre, 2017-2021 arası yürüttüğü başkanlık dönemi boyunca çok sayıda skandala imza atan Trump'ın, hakkında devam eden hukuki sürece ve 6 Ocak 2021'de destekçilerinin Kongre baskınına rağmen Biden'ı yenme şansı yüksek. Çok sayıda seçmen, mevcut Başkanın yeniden aday olmak için çok yaşlı olduğu görüşünde. Biden'ın İsrail-Hamas savaşında Gazze'deki sivil ölümlerine rağmen İsrail'e desteğini sürdürmesinin de Müslüman seçmen nezdinde oy kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. Geçen hafta Michigan'da düzenlenen Demokrat ön seçimlerinde 100 binden fazla kişi, Biden'ı İsrail politikasından dolayı cezalandırmayı amaçlayan bir protestonun parçası olarak "kararsız oy" kullanmıştı.

AFP,dpa/SÖ,JD

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